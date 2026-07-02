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ईटीपीएल: हमने ऑलराउंडर्स को प्राथमिकता दी, एम्स्टर्डम फ्लेम्स के को-ओनर स्टीव वॉ का बयान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 02, 2026, 10:33 AM
ईटीपीएल: हमने ऑलराउंडर्स को प्राथमिकता दी, एम्स्टर्डम फ्लेम्स के को-ओनर स्टीव वॉ का बयान

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा है कि पहले यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) 2026 प्लेयर ड्राफ्ट में एम्स्टर्डम फ्लेम्स के चयन के पीछे विविधता सबसे बड़ी वजह थी। उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजी ने जानबूझकर विशेषज्ञ बल्लेबाज के बजाय मल्टी-स्किल्ड क्रिकेटरों को प्राथमिकता दी।

एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने ड्राफ्ट में पहले से ही एक मजबूत कोर के साथ एंट्री की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और टिम डेविड के साथ-साथ नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स भी शामिल थे। इससे फ्रेंचाइजी को अपने जाने-माने खिलाड़ियों के आसपास संतुलन बनाने पर फोकस करने का मौका मिला।

फ्लेम्स ने अपने छह में से चार पिक्स ऑल-राउंडर्स पर इस्तेमाल किए। इसका नेतृत्व आयरलैंड के खिलाड़ी कर्टिस कैंपर ने किया। क्या पारंपरिक बल्लेबाजी की गहराई में बदलाव को प्राथमिकता दी गई? फ्रेंचाइजी के को-ओनर हैं, वॉ ने कहा कि यह रणनीति हेड कोच रयान कुक के साथ मिलकर बनाई गई थी।

ईटीपीएल 2026 प्लेयर ड्राफ्ट समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आईएएनएस के एक सवाल का जवाब देते हुए वॉ ने कहा, "हां, हमारे पास बहुत सारे ऑल-राउंडर हैं। कोच रयान कुक का फोकस ऐसे खिलाड़ियों पर था, जो अलग-अलग रोल निभा सकें, और टीम में संतुलन बना सकें।"

फ्लेम्स ने कर्टिस कैंपर को सबसे पहले चुना था। इसके बाद काइल क्लेन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, जॉर्डन नील और मैक्स ओ'डॉड को चुना। हालांकि, ड्राफ्ट में ऑल-राउंडर की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा था।

वॉ ने कहा, "हमारे पास कुछ कमाल के खिलाड़ी हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं। मिच मार्श, स्टीव स्मिथ और टिम डेविड। मेरा मतलब है, वे तीन शानदार खिलाड़ी हैं, शायद टी20 क्रिकेट में दुनिया के तीन सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। इसके अलावा, हमने उन खिलाड़ियों पर जोर दिया, जो ऑल-राउंडर माने जाने के बावजूद बल्ले से योगदान दे सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम कई दूसरे खिलाड़ियों को भी देखते हैं जिनके पास कई स्किल्स हैं। ऐसे खिलाड़ी होना जो आसानी से रोल बदल सकें, सबसे छोटे फॉर्मेट में अहम साबित होगा, खासकर एक नए कॉम्पिटिशन में जिसमें पूरे यूरोप में अलग-अलग कंडीशन होने की उम्मीद है।"

वॉ ने नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी और कनाडा के युवराज समरा की भी तारीफ की।

--आईएएनएस

पीएके