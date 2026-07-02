फीफा विश्व कप: 'यह जीत हमें परिभाषित नहीं करती', डीआर कांगो पर जीत के बाद बोले हैरी केन

अटलांटा, 2 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। कप्तान हैरी केन द्वारा मैच के आखिरी 15 मिनट में लगाए 2 गोलों की मदद से इंग्लैंड ने डीआर कांगो को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की। इंग्लैंड का राउंड ऑफ 16 में मेक्सिको से मुकाबला होगा।

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इंग्लैंड ने अपने इतिहास में पहली बार हाफ-टाइम तक पीछे रहने के बाद वर्ल्ड कप मैच जीता। पिछले नौ मौकों पर जब वे ब्रेक के समय पीछे थे, तो उन्होंने दो बार ड्रॉ किया था और सात बार हारे थे।

इंग्लैंड की जीत के बाद विंगर एंथनी गॉर्डन ने कहा कि केन ने पिच पर अपने साथियों से बात की, फिर वे फैंस के पास जाकर गाने लगे और इस बात पर जोर दिया कि जीत की मुश्किल की वजह से उन्हें इस पल का आनंद लेने से खुद को नहीं रोकना चाहिए।

इंग्लैंड फुटबॉल के अनुसार, गॉर्डन ने कहा, "वह कह रहे थे कि यह जीत हमें परिभाषित नहीं करती। इससे हम टूर्नामेंट नहीं जीतते, लेकिन किसी भी दूसरे देश की तरह इसका मजा लें। कभी-कभी बड़े देशों में ठीक से जश्न न मनाने की आदत होती है क्योंकि वे आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वर्ल्ड कप में एक मजबूत टीम के खिलाफ जीत है और अब हम राउंड ऑफ 16 में हैं।"

गॉर्डन इंग्लैंड की वापसी में अहम साबित हुए, उन्होंने 61वें मिनट में बेंच से लाए गए केन के दोनों गोल सेट किए। हालांकि, खुद पर ध्यान देने के बजाय, 25 साल के गॉर्डन ने अपने साथी खिलाड़ी के योगदान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे केन की गोल करने की काबिलियत ने दोनों गोल के लिए उनके फैसले लेने पर असर डाला।

उन्होंने कहा, "यह सब केन के बारे में है। उनके बिना, मैं शायद वे फैसले नहीं लेता। क्रॉस के लिए, मैं शायद नॉर्मल तरीके से शॉट मारता, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे लगा कि वह कहीं अंदर है और मैंने सोचा कि इसे क्षेत्र में गेंद डाल दो और बाकी काम वह दोनों गोल के लिए कर देगा।"

--आईएएनएस

पीएके