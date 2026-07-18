इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच से पहले भारतीय टीम में बदलाव, सुंदर की जगह हर्ष दुबे टीम में शामिल

लंदन, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में रविवार को वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला जाना है, जिससे पहले चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है।

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गुरुवार को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए मुकाबले के दौरान सुंदर के दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह सीरीज के निर्णायक मुकाबले से बाहर हो गए हैं। 'आईएएनएस' ने पहले ही बताया था कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण सुंदर रविवार के मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ हफ्तों के आराम की जरूरत है।

बीसीसीआई ने आगे कहा, "कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे वनडे के दौरान वॉशिंगटन के दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। वह सीरीज के शेष मैच से बाहर हो गए हैं। आगे के इलाज के लिए वह स्कैन करवाएंगे और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेंगे।"

हर्ष दुबे ने इसी साल जून में वनडे डेब्यू किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में उन्होंने 47 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। वह जून में श्रीलंका-ए के खिलाफ भारत-ए की 1-0 से रेड-बॉल सीरीज जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। पहले मैच में हर्ष ने कुल 3 विकेट लेने के साथ 30 और 29 रन की पारियां खेली थीं। यह मैच ड्रॉ रहा था, जिसके बाद अगले मुकाबले को भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीता। अब हर्ष भारत की वनडे टीम के स्पिन गेंदबाजी विभाग में शामिल हो गए हैं, जिसमें उनके साथ ऑलराउंडर अक्षर पटेल और रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव भी हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को वनडे सीरीज के अंतिम मैच के बाद हर्ष दुबे 23 जुलाई से हरारे में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे जाएंगे। सीरीज के शेष 2 मैच 25 और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे।

तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे।

--आईएएनएस

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