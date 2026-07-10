इंडिया 'ए' नेपाल का दौरा करेगी, दिसंबर में खेली जाएगी तीन टी20 मैचों की सीरीज

एडिनबर्ग, 10 जुलाई (आईएएनएस)। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि इंडिया 'ए' पुरुष क्रिकेट टीम इस साल दिसंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए नेपाल का दौरा करेगी। सीरीज के तीनों मैच कीर्तिपुर में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे।

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स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के वार्षिक कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, सचिव पारस खड़का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया के बीच हुई बैठक के बाद इस दौरे को अंतिम रूप दिया गया।

दोनों बोर्ड के बीच तय शेड्यूल के मुताबिक, इंडिया 'ए' 9 दिसंबर को पहले मैच में नेपाल से भिड़ेगी। दूसरा टी20 और तीसरा टी20 क्रमशः 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को खेला जाएगा।

यह सीरीज नेपाल को एक मजबूत इंडिया 'ए' स्क्वॉड के खिलाफ अपनी क्षमता की जांच करने का एक बड़ा मौका देगी। नेपाल की टीम के लिए मजबूत टीम के खिलाफ खेलने और अपनी क्षमता को और बेहतर करने का यह शानदार अवसर होगा। इंडिया 'ए' टीम में आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करने वाले युवा भारतीय खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है।

इस सीरीज का आयोजन बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बीच अच्छे रिश्तों का परिणाम है। पिछले साल के टी20 विश्व कप क्वालिफायर से पहले, नेपाल पुरुष टीम ने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में एक शानदार तैयारी कैंप में हिस्सा लिया था।

नेपाल टीम ने पहले 2024 पुरुष टी20 विश्व कप की अपनी तैयारियों के तहत गुजरात और बड़ौदा की घरेलू टीमों के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेली थी। उन्होंने सीओई में ट्रेनिंग भी की और मेगा इवेंट के लिए वेस्टइंडीज और अमेरिका जाने से पहले कुछ वार्म-अप गेम खेले और बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 गेम के लिए ट्रेनिंग करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस सुविधा में वापस आए।

--आईएएनएस

पीएके