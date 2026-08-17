हॉकी वर्ल्ड कप: बांडुरक का डबल धमाल, भारत को 4-2 से मात देकर अगले दौर में इंग्लैंड

एमस्टेलवीन, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय पुरुष टीम को 'एफआईएच वर्ल्ड कप 2026' के अपने दूसरे 'पूल-डी' मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 1-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत के साथ तीन अंक हासिल किए, जिससे जैकरी वालेस की टीम का पूल में टॉप-2 स्थान पक्का हो गया। सोमवार को यह मुकाबला एमस्टेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला गया।

इंग्लैंड लगातार दो मैच जीतकर छह अंकों के साथ पूल में शीर्ष पर पहुंच गया है, जिसके साथ उसने अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। एक जीत और एक हार के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम अपना आखिरी पूल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 'हरमनप्रीत एंड कंपनी' के लिए टॉप-2 में रहने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए आगामी हाई-वोल्टेज मैच जीतना बेहद जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान और वेल्स के दो-दो मैचों में एक-एक अंक हैं।

सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड के लिए निकोलस बांडुरक ने दो गोल किए, जबकि स्टुअर्ट रशमेरे और हेनरी क्रॉफ्ट ने एक-एक गोल दागा। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि दिलप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में एक बेहतरीन मूव को गोल में तब्दील किया।

मुकाबला तेज रफ्तार से शुरू हुआ। भारत को सातवें मिनट में पहला शानदार मौका मिला। सर्कल के अंदर पांच गज की दूरी पर जरमनप्रीत सिंह के सामने लगभग पूरा गोल खाली था, लेकिन जल्दबाजी में की गई कोशिश नाकाम रही और गेंद बाहर चली गई, जबकि गोलकीपर ओलिवर पेन ने डाइव लगाकर उसे रोकने की कोशिश की थी। रेफरल के बाद इंग्लैंड को 10वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन मनप्रीत सिंह ने शानदार स्टिक ब्लॉक से उस फ्लिक को रोक दिया।

इंग्लैंड ने 14वें मिनट में पहला गोल दागा। एक शानदार एरियल पास ने भारतीय डिफेंस को चौंका दिया, जिससे मोहित के सामने 2 बनाम 1 की स्थिति बन गई और बांडुरक ने शानदार फिनिशिंग के साथ स्कोर 1-0 कर दिया।

दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में भारत ने बराबरी कर ली। पेनाल्टी कॉर्नर मिलने के बाद हरमनप्रीत ने जोरदार फ्लिक से गेंद को टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में पहुंचा दिया, जिससे गोलकीपर को कोई मौका नहीं मिला। बांडुरक ने फिर से इंग्लैंड के लिए खतरा पैदा किया और करीब से गोल करने से बाल-बाल चूक गए, जिसके बाद भारत ने 25वें मिनट में वापसी करते हुए बढ़त बना ली।

भारत हाफ-टाइम तक बढ़त बनाए हुए था और उसने इंग्लैंड के तीन शॉट्स के मुकाबले गोल पर आठ शॉट्स लगाकर बेहतर अटैकिंग खेल दिखाया था। हालांकि, ब्रेक के बाद इंग्लैंड ने धैर्यपूर्वक खेल बनाना जारी रखा, जबकि भारत के डिफेंस को भेदना शुरू में मुश्किल रहा।

विदेशी टीम ने 39वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। दाईं ओर से एक लंबे स्लॅप-पुश के बाद, रशमेरे ने सर्कल के अंदर अपने रिवर्स स्टिक से गेंद को हल्का सा छुआ और गेंद को मोहित के पास से निकालते हुए स्कोर 2-2 कर दिया।

इसके बाद इंग्लैंड ने खेल का रुख बदला। 43वें मिनट में, एक और एरियल बॉल की मदद से इंग्लैंड भारत के 23-मीटर एरिया में दाखिल हुआ, जिसमें रशमेरे फिर से शामिल थे। क्रॉफ्ट ने तेजी से हिट किया और मोहित को छकाते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप गोल किया और इंग्लैंड को 3-2 की बढ़त दिलाई।

हालांकि, भारत ने आखिरी क्वार्टर में वापसी की कोशिश की। 47वें मिनट में जरमनप्रीत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन हरमनप्रीत की स्टिक से डिफ्लेक्शन पाने की कोशिश को सतर्क थॉमस सोर्सबी ने नाकाम कर दिया। फिर 50वें मिनट में अभिषेक ने टोमाहॉक शॉट से गोल के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गेंद गोल के सामने से निकल गई।

इंग्लैंड ने 55वें मिनट में जीत सुनिश्चित कर दी। गोल के सामने हुई अफरातफरी के बाद भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसके बाद बांडुरक ने गोलकीपर सूरज करकेरा के बाईं ओर एक शानदार लो-फ्लाइंग फ्लिक लगाई और अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर 4-2 कर दिया।

--आईएएनएस

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