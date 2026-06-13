हर्डलर तेजस शिरसे ने बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया

लुधियाना, 13 जून (आईएएनएस)। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने शनिवार को इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरी करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है।

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24 वर्षीय एथलीट ने साल 2024 में बनाए अपने ही 13.41 सेकंड के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। यह किसी भारतीय एथलीट के सबसे बेहतरीन स्प्रिंट-हर्डल प्रदर्शनों में से एक था। इसी के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड (13.39 सेकंड) को भी आसानी से पार किया।

'बी' फाइनल में शिरसे ने ब्लॉक से जबरदस्त शुरुआत करते हुए शुरुआती बढ़त बना ली। आखिरी हर्डल से टकराने के बावजूद, उन्होंने फिनिश लाइन तक अपनी रफ्तार बनाए रखी और 13.27 सेकंड का समय दर्ज किया। कृषिक एम 13.55 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

पिछले महीने तेजस ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 13.50 सेकंड के साथ गोल्ड हासिल किया था। 13.27 सेकंड का उनका यह प्रदर्शन फिलहाल साल 2026 के लिए कॉन्टिनेंटल लिस्ट में छठे स्थान पर है।

यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए और भी अहम है। अगर तेजस चुने जाते हैं, तो वह साल 2014 में सिद्धार्थ थिंगलाया के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय पुरुष हर्डलर बन सकते हैं।

दूसरी तरफ, मेंस 800 मीटर रेस में मोहम्मद अफसल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिन्होंने 1:47.00 का समय लिया, जबकि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 1:45.00 था। इस नतीजे से कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें समाप्त हो सकती हैं।

पुरुषों की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कई एथलीट्स ने क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करने की कोशिश की। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट सचिन यादव के कोहनी की चोट के कारण बाहर होने और दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के चोट से उबरने की प्रक्रिया जारी रहने के बीच, रोहित यादव, शिवम लोहकारे और किशोर कुमार जेना जैसे थ्रोअर नेशनल टीम में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए हैं।

--आईएएनएस

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