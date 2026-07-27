हर पदक के पीछे कोच की कड़ी मेहनत छिपी होती है: पी.टी. उषा

ग्लासगो, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष पी.टी. उषा ने पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करने वाले लोगों पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि देश को जो भी पदक मिल रहा है, उसमें उसके कोच का योगदान होता है।

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पी.टी. उषा ने आईओए की एक रिलीज में कहा, "एक एथलीट के तौर पर, मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि हर शानदार प्रदर्शन के पीछे एक बेहतरीन कोच होता है। कोच सालों तक प्रतिभा को निखारने, आत्मविश्वास बनाने और एथलीटों को उनके सबसे बड़े पलों के लिए तैयार करने में बिताते हैं, हो सकता है कि वे पोडियम पर न खड़े हों, लेकिन भारत का जीता हर पदक एक कोच की प्रतिबद्धता और त्याग को दिखाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनके योगदान को बहुत महत्व देता है। हम अपने एथलीटों को मजबूत कोचिंग सपोर्ट देने पर फोकस कर रहे हैं।"

एथलीट प्रतियोगिता के दिनों में चमकते हैं, वहीं कोच उस प्रदर्शन की नींव रखने में सालों लगा देते हैं। उनकी भूमिका तकनीकी संरचना से कहीं ज्यादा होती है, वे ट्रेनिंग प्लान, रिकवरी शेड्यूल, रणनीतिक चर्चा, वीडियो विश्लेषण बनाते हैं, और एथलीट्स को दबाव में मेंटली फोकस्ड रखने के लिए लगातार वन-ऑन-वन ​​बातचीत करते रहते हैं। वे अक्सर मेंटर, मनोवैज्ञानिक, रणनीतिकार और प्रेरक के तौर पर काम करते हैं।

ग्लासगो में भारत की वेटलिफ्टिंग सफलता ने एक बार फिर इस साझेदारी की अहमियत को दिखाया। मुख्य कोच विजय शर्मा, जिन्हें ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को लगातार अंतरराष्ट्रीय सफलता दिलाने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए जाना जाता है, भारत के वेटलिफ्टिंग पावरहाउस बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके साथ, सहायक कोच और सपोर्ट स्टाफ एथलीट को प्रतियोगिता के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं।

पूरी भारतीय टीम में, कोचिंग विशेषज्ञता हर खेल को कवर करती है। एथलेटिक्स के मुख्य कोच राधाकृष्णन नायर एक स्किल्ड ग्रुप का नेतृत्व करते हैं जो स्प्रिंट, मिडिल और लंबी दूरी के इवेंट्स, जंप और थ्रो के विशेषज्ञों को सपोर्ट करता है। नीरज चोपड़ा और मुरली श्रीशंकर जैसे एलीट एथलीट को अपने निजी कोच के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन से फायदा होता है।

तैराकी में, कोच निहार अमीन और संदीप सेजवाल तकनीकी ज्ञान को एलीट प्रतियोगी अनुभव के साथ मिलाकर इंडिया के तैराकों को अंतरराष्ट्रीय चुनौती के लिए तैयार करते हैं। मुक्केबाजी कोच विपक्षी का अध्ययन करने, रणनीति को बेहतर बनाने और राउंड के बीच जरूरी सलाह देने में घंटों बिताते हैं, जहां कुछ शब्द एक कड़े मैच का नतीजा बदल सकते हैं।

इंडिया के पैरा एथलीट पर भी यही बात लागू होती है। टीम इंडिया का कैंपेन पैरा पावरलिफ्टिंग में पदक के साथ शुरू हुआ। इससे ध्यान से तैयारी करने और कोच-एथलीट के मजबूत रिश्तों की महत्ता पता चलती है। जितेंद्र पाल सिंह जैसे कोच पैरा एथलीट को कॉमनवेल्थ मंच पर बेहतर करने में मदद करने में मदद करते हैं।

आईओए ने यह पक्का किया है कि सभी खेलों के एथलीटों को पूरे गेम्स के दौरान अनुभवी कोच और तकनीकी स्टाफ का सहयोग मिले।

--आईएएनएस

पीएके