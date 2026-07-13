'हर ग्रैंड स्लैम अलग, लेकिन यह जीत बेहद खास', विंबलडन 2026 का खिताब जीतने पर बोले सिनर

लंदन, 13 जुलाई (आईएएनएस)। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीतने के बाद कहा कि हर ग्रैंड स्लैम की अपनी अलग कहानी और महत्व होता है, लेकिन इस बार की जीत उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने माना कि फ्रेंच ओपन में मिली हार के बाद विंबलडन जीतना आसान नहीं था, इसलिए इस सफलता की खुशी और भी ज्यादा है।

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फाइनल मुकाबले में सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब अपने नाम किया। करीब तीन घंटे 46 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन अहम मौकों पर सिनर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिनर ने कहा कि हर ग्रैंड स्लैम का माहौल, चुनौती और अनुभव अलग होता है। उनके लिए यह खिताब इसलिए भी खास है क्योंकि फ्रेंच ओपन में मिली निराशा के बाद उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और अपना पूरा ध्यान सिर्फ बेहतर प्रदर्शन पर लगाया।

सिनर ने कहा, "मेरे लिए यह जीत बहुत मायने रखती है। पेरिस के बाद वापसी करना आसान नहीं था। मैंने खुद को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की और आज उसका परिणाम मिला।" उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी अलेक्जेंडर ज्वेरेव की भी जमकर तारीफ की। सिनर ने कहा कि ज्वेरेव लगातार अपने खेल में सुधार कर रहे हैं और उनके खिलाफ खेलना हमेशा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रतिद्वंद्वी ही खिलाड़ियों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।"

सिनर ने स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टेनिस को अल्काराज जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही फिर से शानदार वापसी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का साथ-साथ खेलना टेनिस के लिए अच्छी बात है।

इस जीत के साथ सिनर ने बड़े खिताब जीतने की दौड़ में भी अल्काराज के खिलाफ अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। उनके नाम अब कुल 17 बड़े खिताब हो गए हैं। इनमें ग्रैंड स्लैम, एटीपी फाइनल्स, एटीपी मास्टर्स 1000, और ओलंपिक सिंगल्स स्वर्ण पदक जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। वहीं, कार्लोस अल्काराज के नाम फिलहाल 15 बड़े खिताब हैं। सिनर ने एक साल पहले विंबलडन के बाद अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब और कुल मिलाकर अपना पांचवां बड़ा खिताब जीता। इटली के इस खिलाड़ी ने 2024 सीजन की शुरुआत के बाद से ही अपने सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं।

--आईएएनएस

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