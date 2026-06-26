हम पूरे समय अनुशासित रहे, मेहनत की और आखिर में उसका फल मिला: लोर्कन टकर

बेलफास्ट, 26 जून (आईएएनएस)। आयरलैंड ने टी20 इतिहास में पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज की है। शुक्रवार को सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम ने 34 रन से मुकाबला अपने नाम किया। कप्तान लोर्कन टकर ने कहा है कि उनकी टीम ने मेहनत की और पूरे समय अनुशासित रही, जिसका फल मिला है।

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बेलफास्ट में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवरों में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई।

भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा, "यह जीत मेरे लिए बेहद खास है, लेकिन इसका पूरा श्रेय टीम के खिलाड़ियों को जाता है। मुझे लगता है कि हमने यह मुकाबला कड़ी मेहनत से जीता। मैच में कई मुश्किल पल आए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम पूरे समय अनुशासित रहे, मेहनत करते रहे और आखिर में उसका फल हमें मिला।"

आयरलैंड ने यह जीत उस टीम के खिलाफ दर्ज की है, जिसने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था। कप्तान टकर ने कहा, "यह जीत निश्चित रूप से बहुत खास है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को अपने घर में, सीजन के पहले टी20 मैच में हराना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका पूरा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है। हमारी टीम में दो डेब्यूटेंट थे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। पर्दे के पीछे क्रिकेट आयरलैंड से जुड़े सभी लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पूरी लगन से काम करते हैं। हम ऐसे नतीजे देकर उनके प्रयासों का सम्मान करना चाहते हैं।"

आयरलैंड की टीम पावरप्ले तक 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रन बना सकी थी। इसके बावजूद मेजबान टीम ने 182/9 का विशाल स्कोर बनाया। इस दौरान कप्तान ने गैरेथ डेलानी के साथ पांचवें विकेट के लिए 44 गेंदों में 64 रन की साझेदारी की। शानदार वापसी और डेलानी के साथ साझेदारी को लेकर कप्तान ने कहा, "भारत ने शुरुआत में बेहद शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने सही लेंथ पर लगातार गेंद डाली और उससे बिल्कुल नहीं भटके। अच्छी गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल था। एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हों, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा, साझेदारी बनाने पर ध्यान दिया और बाद में जब मौके मिले तो उनका पूरा फायदा उठाया।"

इस मुकाबले में डेब्यूटेंट जय मूंदड़ा ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि 28 रन देकर 3 विकेट हासिल करने वाले मैथ्यू होगार्ड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कप्तान ने कहा, "उन्होंने बेहद जुझारू प्रदर्शन किया। हमने भारत की पहली पारी से काफी कुछ सीखा। भारतीय गेंदबाज अपनी लेंथ से बिल्कुल नहीं भटके और हमने भी अपने खिलाड़ियों से वही करने को कहा। उन्होंने अपनी सटीकता, कौशल और लगातार सही जगह गेंद डालने की क्षमता दिखाई, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया। इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की और टीम की योजनाओं को बखूबी मैदान पर उतारा।"

एक ओर भारतीय टीम 28 जून को दूसरे और अंतिम मैच में जीत दर्ज करते हुए सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ मेजबान टीम अगले मुकाबले को जीतकर पहली बार भारत के विरुद्ध टी20 सीरीज जीतना चाहेगी।

आयरलैंड के पास शानदार मौका है। कप्तान टकर ने कहा, "अपने घर में भारत के खिलाफ सीरीज जीतना बेहद खास होगा। टीम के सभी खिलाड़ी अगले मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। आज मैदान का माहौल शानदार था, दर्शकों ने जबरदस्त समर्थन दिया और यह अनुभव हमारे लिए यादगार रहा।"

--आईएएनएस

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