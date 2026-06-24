हॉकी इंडिया ने यूके दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम का किया ऐलान, शिलेमा चानू बनीं कप्तान

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम नए मुख्य कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कुल सात मैच खेलेगी।

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यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में सुधार होगा। युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज दो गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा साहू, सुप्रिया, मधु, एफ. लालबी अक्सियामी, लालनेइहपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कडू शामिल हैं।

फॉरवर्ड लाइन में सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिनपुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल, सनिका चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है। 9 दिन का यह एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के खिलाफ दो मैचों से शुरू होगा, इसके बाद लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे।

इस प्रतिस्पर्धी अनुभव के जरिए कोच व्हाइट आगे के टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए कॉम्बिनेशन और ऱणनीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट ने स्क्वाड और दौरे की अहमियत पर बयान देते हुए कहा, “यूके का दौरा हमारे जूनियर स्क्वाड के विकास की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हमने एक रोमांचक युवा ग्रुप चुना है, जिनमें से कई को विदेशी टीमों के साथ खेलने का मौका नहीं मिला है, इसलिए यह अकेले लोगों और एक टीम के तौर पर ग्रुप के लिए सीखने का एक शानदार मौका होगा।”

कोच ने आगे कहा, "हम बहुत कड़े मुकाबले वाले खिलाड़ियों के खिलाफ खेलेंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें चुनौती मिलेगी। हालांकि, हम हर मैच को सीखने के मौके के तौर पर लेंगे और साथ ही पिछले 10 हफ्तों से जिस तरह से खेलने पर काम कर रहे हैं, उसे भी अपनाएंगे। मुझे यकीन है कि यह आने वाले एशिया कप के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि हम इस दौरे का इस्तेमाल एक टीम के तौर पर अपनी ताकत और उन खास एरिया को पक्का करने के लिए करेंगे जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है।"

यूके दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला टीम:

गोलकीपर: निधि, एंगिल हर्षा रानी मिंज

डिफेंडर: पूजा साहू, सुप्रिया, मधु, एफ. लालबी अक्सियामी, लालनेइहपुई, पार्वती टोपनो

मिडफील्डर: खैदेम शिलेमा चानू (कप्तान), तनुजा टोप्पो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, बिनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद, तनुश्री दिनेश कडू

फॉरवर्ड: सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिनपुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल, सनिका चंद्रकांत माने, कृष्णा शर्मा

--आईएएनएस

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