हॉकी इंडिया ने किया जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, शिलेइमा चानू बनीं कप्तान

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान किया। यह टीम 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएगी।

Read More

इस टीम में 18 खिलाड़ियों के साथ दो वैकल्पिक खिलाड़ी को भी टीम में जगह दी गई है। टीम की अगुवाई मिडफील्डर खाइदेम शिलेइमा चानू करेंगी। चानू ने नए कोच टिम व्हाइट की देखरेख में काफी तैयारी की है। वह इससे पहले, साल की शुरुआत में भी टीम की कमान संभाल चुकी हैं। महाद्वीपीय टूर्नामेंट की तैयारियों के तहत हाल ही में टीम यूनाइटेड किंगडम (यूके) के एक अच्छे एक्सपोजर टूर से लौटी है। इस टूर से खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैचों का कीमती अनुभव और जरूरी बातें सीखने को मिलीं, जिससे जूनियर एशिया कप से पहले उनकी तैयारियां और मजबूत हुई हैं।

यह टूर्नामेंट कॉन्टिनेंट की टॉप जूनियर टीमों को एक साथ लाएगा, जो एशियाई हॉकी टैलेंट की अगली पीढ़ी के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म का काम करेगा। मैच शेड्यूल और पूल के संयोजन की घोषणा टूर्नामेंट शुरू होने के करीब की जाएगी। कोच टिम व्हाइट ने कहा, "मुझे इन युवा खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और पक्के इरादे पर गर्व है, जिन्होंने जूनियर एशिया कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाई है।पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने अपने खेल के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और मैंने उन्हें अकेले और एक टीम के तौर पर आगे बढ़ते देखा है।"

व्हाइट ने खिलाड़ियों से इस मौके का पूरा फायदा उठाने और इसे अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक लॉन्चपैड के तौर पर देखने को कहा। उन्होंने कहा, "यह टूर्नामेंट एशिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने और बड़े लक्ष्यों की ओर अपना सफर जारी रखने का एक अहम मौका है। हम हर मैच में आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ उतरेंगे। मुझे यकीन है कि इस ग्रुप में देश को गर्व महसूस कराने का टैलेंट और कैरेक्टर है।"

जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम:

गोलकीपर: निधि, एंगिल हर्षा रानी मिंज

डिफेंडर: पूजा साहू, सुप्रिया, पूजा मलिक, पार्वती टोपनो, मधु

मिडफील्डर: खाइदेम शिलेमा चानू (कप्तान), तनुजा टोप्पो, बिनिमा धन, रोशनी आइंद, गीता यादव

फॉरवर्ड: लालरिनपुई, पूर्णिमा यादव, सुखवीर कौर, कृष्णा शर्मा, सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिदार

वैकल्पिक खिलाड़ी: एफ लालबियाक्सियामी, तनुश्री दिनेश कडू।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम