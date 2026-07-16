गेटाफे ने 23 वर्षीय आंद्रेस गार्सिया को साइन किया

मैड्रिड, 16 जुलाई (आईएएनएस)। गेटाफे सीएफ ने 2026/27 ला लीगा की शुरुआत से एक महीने पहले एस्टन विला से राइट-बैक आंद्रेस गार्सिया को साइन किया है। 23 वर्षीय स्पैनियार्ड खिलाड़ी लोन पर टीम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रीमियर लीग क्लब के लिए सिर्फ 18 बार फर्स्ट-टीम में खेला है। गार्सिया जनवरी 2025 में लेवांटे से इस क्लब में आए थे।

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गार्सिया जुआन इग्लेसियस की कमी को पूरा करने में मदद करेंगे, जो जून के आखिर में फ्री ट्रांसफर पर सेविला चले गए थे।

इस साइनिंग की घोषणा करते हुए, गेटाफे की आधिकारिक वेबसाइट ने गार्सिया को एक ऐसे 'फुल-बैक' के तौर पर बताया जो मैदान पर काफी ज्यादा दौड़ते हैं और जिनकी मुख्य खूबियां अटैक में आगे बढ़ने की क्षमता और डिफेंस को मजबूती देना है।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सीजन के दूसरे भाग में शानदार प्रदर्शन के बावजूद गेटाफे मामूली अंतर से यूरोपियन क्वालिफिकेशन से चूक गया था, लेकिन इस गर्मी में टीम ने कई अहम खिलाड़ियों को खो दिया है, जिनमें मिडफील्डर लुइस मिला और मौरो अरंबारी, और डिफेंडर डोमिंगोस डुआर्टे और इग्लेसियस शामिल हैं। संयोग से, गार्सिया ने जनवरी 2023 में गेटाफे के खिलाफ कोपा डेल रे मैच में लेवांटे के लिए अपना फर्स्ट-टीम डेब्यू किया था।

एस्टन विला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया, "एस्टन विला पुष्टि करता है कि आंद्रेस गार्सिया एक सीजन के लोन पर गेटाफे में शामिल हो गए हैं। इस फुल-बैक ने पिछले सीजन में विला के लिए सभी प्रतियोगिताओं में आठ मैच खेले थे, और उससे पहले वाले सीजन में क्लब के लिए साइन करने के बाद 10 मैच खेले थे। लेवांटे की यूथ अकादमी से निकले गार्सिया 2025 यूरोपियन चैंपियनशिप में स्पेन की अंडर-21 टीम का भी हिस्सा थे।"

यह फैसला तब आया है जब मैनेजर जोस बोर्डालस ने पिछले सीजन में क्लब को यूरोपियन प्रतियोगिता में पहुंचाने के बाद गेटाफे के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति जताई है।

64 वर्षीय मैनेजर ने दो साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें जून 2028 के आखिर तक क्लब के साथ बनाए रखेगा। इससे पहले गेटाफे के अध्यक्ष एंजेल टोरेस के साथ समझौते तक पहुंचने में मुश्किलों के कारण उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। इस समझौते की घोषणा करते हुए एक बयान में, गेटाफे ने बोर्डलास को 'क्लब के हालिया इतिहास के सबसे अहम लोगों में से एक' बताया।

बोर्डलास ने 2023 में गेटाफे के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया और टीम को रेलीगेशन जोन से बाहर निकाला। पिछले सीजन में, उन्होंने क्लब को ला लीगा में शानदार सातवें स्थान पर पहुंचाया और डिवीन के सबसे कम बजट में से एक के साथ काम करते हुए भी यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया।

इससे पहले, उन्होंने 2016 से 2021 के बीच गेटाफे को मैनेज किया था; पहले उन्होंने क्लब को सेकंड डिवीजन से प्रमोशन दिलाया और फिर बाद के सीजन में लगातार रेलीगेशन के खतरे से दूर रखा।

--आईएएनएस

आरएसजी