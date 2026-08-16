गाले टेस्ट: दोहरा शतक चूके पड्डिकल, 'टी-ब्रेक' तक भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 364 रन

गाले, 16 अगस्त (आईएएनएस)। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में अपनी शानदार पकड़ बना ली है। दूसरे दिन 'टी-ब्रेक' तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 364 रन बना लिए हैं।

रविवार को बारिश के चलते पहला सेशन पूरी तरह से धुल गया। इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो, भारत ने 288/2 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और इस सेशन की समाप्ति तक खाते में 76 रन जोड़ लिए। हालांकि, इस दौरान 3 विकेट भी गंवाए।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। जायसवाल 37 गेंदों में 5 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद पड्डिकल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद राहुल शरीर में ऐंठन के चलते अपनी पारी आगे नहीं बढ़ा सके। राहुल 175 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के के साथ 82 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से देवदत्त पड्डिकल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ 39 रन जोड़े। गिल ने टीम के खाते में 16 रन का योगदान दे सके। इसके बाद पड्डिकल ने ऋषभ पंत के साथ 71 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया।

पंत 62 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पड्डिकल ने 230 गेंदों में 1 छक्के और 15 चौकों के साथ 167 रन की पारी खेली। सेशन की समाप्ति तक रवींद्र जडेजा 4 और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर नाबाद थे। श्रीलंकाई खेमे से केशरा नुवानथा और प्रभात जयसूर्या ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं।

भारतीय टीम इस मैच में शुभमन गिल की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ खेल रही है।

वहीं, श्रीलंकाई खेमे में कप्तान धनंजय डी सिल्वा के अलावा, लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, कामिन्दु मेंडिस, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशर नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी