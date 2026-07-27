गोल्फ: दीक्षा डागर स्कॉटिश ओपन में टी-16 पर रहीं

डंडोनल्ड लिंक्स (स्कॉटलैंड), 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की स्टार गोल्फर दीक्षा डागर ने लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2026 आईएसपीएस हांडा विमेंस स्कॉटिश ओपन में संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर अभियान समाप्त किया। स्कॉटलैंड के डंडोनाल्ड लिंक्स कोर्स पर खेले गए टूर्नामेंट के अंतिम दौर में दीक्षा ने 1-ओवर 73 का कार्ड खेला।

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दो बार एलईटी जीत चुकीं दीक्षा ने 2 मिलियन डॉलर के इस इवेंट में कुल 2-ओवर 290 का स्कोर किया। इस इवेंट को एलपीजीए टूर और लेडीज यूरोपियन टूर ने मिलकर आयोजित किया था।

यह नतीजा हीरो-स्पॉन्सर्ड भारतीय खिलाड़ी के लिए काफी शानदार रहा, जिससे वह सीजन के आखिरी मेजर टूर्नामेंट, एआईजी विमेंस ओपन से पहले एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में छठे स्थान पर पहुंच गईं। भारत की प्रणवी उर्स और अवनि प्रशांत पहले ही कट से बाहर हो गई थीं।

दीक्षा ने रविवार को पहले और चौथे होल पर बर्डी के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन पांचवें होल (जो पार-4 था) पर डबल-बोगी की वजह से उनकी लय बिगड़ गई। सातवें होल पर एक और बर्डी के साथ उन्होंने वापसी की और टॉप-10 में रहने की उम्मीद जगाई, लेकिन आठवें और 12वें होल पर बोगी के कारण वह पीछे छूट गईं। इसके बाद उन्होंने लगातार छह पार खेलकर खुद को संभाला और 73 के स्कोर के साथ राउंड पूरा किया।

इसके बावजूद, स्कॉटिश ओपन दीक्षा के लिए एक और बेहतरीन हफ्ता साबित हुआ। उनका सीजन अब तक शानदार रहा है और अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ रॉयल लिथम एंड सेंट एंस में होने वाले एआईजी विमेंस ओपन में हिस्सा लेंगी।

लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर साउथ कोरिया की जेनी शिन रहीं, जिन्होंने लंबे समय बाद जीत का स्वाद चखा। जेनी शिन ने अपना पहला लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल और दूसरी एलपीजीए टूर जीत हासिल की।

33 वर्षीय जेनी ने 66, 67, 71 और फाइनल राउंड में 75 के स्कोर के साथ शानदार जीत दर्ज की। वह 9-अंडर-पार के स्कोर पर रहीं और हमवतन ए लिम किम से दो शॉट आगे रहीं। शिन ने आखिरी दिन पांच-शॉट की मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की थी, लेकिन राउंड की शुरुआत में लगातार तीन बोगी के कारण उनकी बढ़त कम हो गई।

सात-फुट के अहम 'पार सेव' ने उन्हें संभाला और फिर 10वें और 12वें होल पर बर्डी लगाकर उन्होंने फिर से बढ़त बना ली। 16वें और 18वें होल पर देर से लगी बोगी के बावजूद, उन्होंने आसानी से जीत हासिल की और 2016 के 'वॉलंटियर्स ऑफ अमेरिका टेक्सास शूटआउट' में अपने पिछले एलपीजीए खिताब के बाद से चले आ रहे 10 साल के इंतजार को खत्म किया।

ए लिम किम ने दिन का सबसे बेहतरीन राउंड खेला - 4-अंडर 68 - और 7-अंडर के स्कोर के साथ अकेले दूसरे स्थान पर रहीं।

थाईलैंड की पजारी अनान्नारुकर्न 5-अंडर के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि जर्मनी की एस्थर हेन्सेलीट 4-अंडर के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

डिफेंडिंग चैंपियन लॉरेन कॉफलिन जापान की मियु यामाशिता के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि थाईलैंड की चनेटी वन्नासेन आखिरी राउंड में 69 के स्कोर के साथ कुल 2-अंडर के स्कोर पर सातवें स्थान पर रहीं।

अगले हफ्ते होने वाले एआईजी विमेंस ओपन के लिए तीन क्वालिफाइंग स्पॉट वन्नासेन, इक्वाडोर की डेनिएला डार्किया और रूस की नतालिया गुसेवा को मिले।

आयरलैंड की लियोना मैग्वायर, अमेरिका की रयान ओ'टूल और जापान की एरिका हारा ने 1-अंडर के कुल स्कोर के साथ संयुक्त रूप से आठवां स्थान हासिल किया। अब लेडीज यूरोपियन टूर का अगला पड़ाव रॉयल लिथम एंड सेंट एंस होगा।

--आईएएनएस

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