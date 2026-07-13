गोल्फ: टॉम किम ने स्कॉटिश ओपन जीतकर अपने नाम किया रोलेक्स सीरीज का खिताब

नॉर्थ बेरविक, 13 जुलाई (आईएएनएस)। साउथ कोरिया के स्टार गोल्फर टॉम किम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटिश ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने अंतिम राउंड में बिना एक भी बोगी किए 6-अंडर 64 का बेहतरीन स्कोर बनाया और दो शॉट की बढ़त के साथ जीत दर्ज की।

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यह 2023 के बाद टॉम किम का पहला पीजीए टूर खिताब है और उन्होंने पहली बार प्रतिष्ठित रोलेक्स सीरीज का खिताब अपने नाम किया है। टॉम किम ने पूरे फाइनल राउंड में संयम और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मैच का सबसे अहम पल 16वें होल पर आया, जहां उन्होंने 203 यार्ड की दूरी से बेहतरीन शॉट खेलकर गेंद को छह फीट के अंदर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने बर्डी लगाई और दो शॉट की निर्णायक बढ़त बना ली। इस बढ़त को उन्होंने आखिर तक बरकरार रखा और खिताब पर कब्जा जमाया।

जीत के बाद किम ने कहा कि पिछले कुछ साल उनके लिए आसान नहीं रहे। उन्होंने कई कठिन दौर देखे, लेकिन उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा, "मैं अभी भी सीख रहा हूं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। यह जीत मैं उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा बनाए रखा।"

ऑस्ट्रेलिया के मिन वू ली, जो 2021 में इस टूर्नामेंट के चैंपियन रह चुके हैं, 67 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं स्कॉटलैंड के रॉबर्ट मैकइंटायर, इंग्लैंड के मैट फिट्जपैट्रिक, जापान के कीता नाकाजिमा और अमेरिका के जॉनी कीफर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ टॉम किम ने 2027 के प्रतिष्ठित मास्टर्स टूर्नामेंट में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। वहीं जॉनी कीफर, अमेरिका के माइकल थोरबजॉर्नसेन और फ्रांस के विक्टर पेरेज को अगले सप्ताह होने वाली ओपन चैंपियनशिप में जगह मिली है। ये तीनों उन शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्हें पहले से टूर्नामेंट में सीधी एंट्री नहीं मिली थी।

टॉम किम का स्कॉटिश ओपन में रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। 2022 में पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलने के बाद से वह कभी भी शीर्ष 20 से बाहर नहीं रहे। इस बार लंबे समय बाद बड़ी जीत हासिल करने के बाद वह इतने भावुक हो गए कि स्कोरकार्ड पर हस्ताक्षर करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए।

स्कॉटिश ओपन जीतने वाले पहले साउथ कोरियाई खिलाड़ी बने टॉम किम अब विश्व रैंकिंग में शीर्ष 30 के करीब पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा फेडएक्स कप अंक तालिका में भी उनकी रैंकिंग में बड़ा सुधार होने की संभावना है। कीफर ने आखिरी राउंड में 67 का स्कोर बनाकर ओपन में अपना डेब्यू किया, जबकि नाकाजिमा ने भी इतना ही स्कोर किया; ये दोनों खिलाड़ी थोरबजॉर्नसेन और 2023 के विजेता रोरी मैकलरॉय से एक शॉट आगे रहे, जिन्होंने क्रमशः 69 और 64 के राउंड खेले। वहीं, फ्रांस के विक्टर पेरेज और दक्षिण कोरिया के सी वू किम ने अंतिम राउंड में 66-66 का स्कोर बनाकर कुल 11-अंडर के साथ टूर्नामेंट का समापन किया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस