गोल्फ: कनाडा में वीकेंड मुकाबले से पहले भारतीय-अमेरिकी स्टार थीगाला की चुनौती बरकरार

ओंटारियो, 13 जून (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी स्टार साहिथ थीगाला कैनेडियन ओपन में दूसरे राउंड के दौरान अपनी बढ़त गंवाने के बावजूद मुकाबले में बने हुए हैं। थीगाला ने 1-अंडर 69 का स्कोर किया और टूर्नामेंट में 7-अंडर के साथ संयुक्त रूप से 13वें स्थान हासिल किया है। इवेंट के रोमांचक वीकेंड चरण में जाने से पहले वह लीडर से सिर्फ तीन शॉट पीछे हैं।

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पहले राउंड में शानदार 64 के स्कोर के साथ संयुक्त बढ़त हासिल करने के बाद, थीगाला ने शुक्रवार को कड़ी चुनौती का सामना किया। हालांकि, हालात और स्कोरिंग के मौके उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी 27 वर्षीय खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए यह सुनिश्चित किया कि वह लीडर्स के करीब बने रहें।

फ्रंट नाइन से शुरुआत करते हुए, थीगाला एक और लो-स्कोर वाले राउंड की ओर बढ़ते दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने तीसरे और 7वें होल पर बर्डी हासिल कीं। दिन के ज्यादातर समय उनकी बॉल-स्ट्राइकिंग मजबूत रही, लेकिन 10वें और 15वें होल पर दो बोगी ने उनकी लय रोक दी और उन्हें कुछ समय के लिए बाकी खिलाड़ियों के समूह में पीछे धकेल दिया। राउंड को हाथ से न जाने देते हुए, उन्होंने आखिरी 18वें होल पर एक अहम बर्डी लगाई और 69 का स्कोर करके दावेदारों के बीच अपनी जगह बनाए रखी।

36 होल के बाद 7-अंडर 133 के स्कोर के साथ, थीगाला संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर हैं और आखिरी दो राउंड में बढ़त बनाने की अच्छी स्थिति में हैं। लीडरबोर्ड के टॉप पर कई खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर है, ऐसे में एक अच्छा 'मूविंग डे' उन्हें तेजी से खिताब की दौड़ में वापस ला सकता है।

भारतीय मूल के एक और खिलाड़ी, सुदर्शन येल्लामाराजू का दिन भी शानदार रहा, जिन्होंने आसानी से वीकेंड के लिए जगह सुनिश्चित कर ली। कैनेडियन गोल्फर ने 4-अंडर 66 का स्कोर किया, जो पीछा करने वाले खिलाड़ियों के समूह में सबसे अच्छे राउंड में से एक था। वह कुल मिलाकर 5-अंडर के साथ संयुक्त रूप से 28वें स्थान पर पहुंच गए।

येल्लामाराजू ने तीसरे होल पर शुरुआती बोगी के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने पहले, चौथे और नौवें होल पर बर्डी लगाई और फिर 15वें और 18वें होल पर और बढ़त हासिल की। ​​उनके संयमित प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि वह आत्मविश्वास के साथ आखिरी दो राउंड में आगे बढ़ें। पीजीए चैंपियनशिप के विजेता एरन राय के लिए खबर उतनी अच्छी नहीं रही। भारतीय मूल के इस इंग्लिश खिलाड़ी का 'कट' में जगह बनाने का मौका बहुत कम अंतर से चूक गया। 'ईवन-पार' 70 के स्कोर के साथ वे पूरे हफ्ते के लिए '1-अंडर' पर रहे, जो जरूरी स्कोर से एक शॉट कम था। 16वें होल पर बर्डी लगाने के बाद राय वीकेंड तक पहुंचने की स्थिति में लग रहे थे, लेकिन 17वें होल पर लगी बोगी निर्णायक साबित हुई। आखिर में लगाई गई बर्डी भी कनाडा में उनके बने रहने के लिए काफी नहीं थी।

इंडो-कैनेडियन क्वालीफायर जीवन सिहोता भी आगे नहीं बढ़ पाए; 72 के स्कोर के साथ वे टूर्नामेंट में '3-अंडर' पर रहे। लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर, पीजीए टूर के नए खिलाड़ी बेन जेम्स चौंकाने वाले लीडर बनकर उभरे। इस युवा अमेरिकी खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए '7-अंडर' 63 का स्कोर किया, जिसमें एक ईगल और पांच बर्डी शामिल थीं, जिससे वे कुल मिलाकर '10-अंडर' पर पहुंच गए। सैम बर्न्स और हाओटोंग ली समेत पांच खिलाड़ी उनसे एक शॉट पीछे '9-अंडर' पर थे।

--आईएएनएस

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