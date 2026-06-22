गुजरात: वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी से की भेंट

गांधीनगर, 22 जून (आईएएनएस)। एथलेटिक्स की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी 'वर्ल्ड एथलेटिक्स' का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात दौरे पर है। बिड इवैल्यूएशन पैनल के चेयरमैन एंटी पिहलाकोस्की इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

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गुजरात साल 2028 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप और 2031 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की संभावित मेजबान है। इन प्रस्तावित खेल आयोजनों के सिलसिले में वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रतिनिधिमंडल राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संबंधित सुविधाओं का अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए 22-23 जून को दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचा है।

प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ बैठक की और फिर गुजरात दौरे की शुरुआत की।

इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने विश्वास जताया कि प्रतिनिधिमंडल राज्य के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निरीक्षण दौरे के माध्यम से गुजरात की तैयारियों और खेल संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2031 की मेजबानी के अधिकार हासिल करने को लेकर आशावादी है और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

बैठक में चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात विश्व स्तरीय खेल आयोजनों, जिनमें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 शामिल हैं, की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम-नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कराई अकादमी जैसे स्थानों पर तेजी से सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एंटी पिहलाकोस्की, मार्क हर्स्ट, मार्टन ग्युलाई, नील्स लिंडहोम और एलेक्जेंड्रा फुक्स शामिल थे, के साथ एक सार्थक बैठक में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इस चर्चा में गुजरात को एथलेटिक्स और विश्व-स्तरीय खेल आयोजनों के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के साझा विजन को दर्शाया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के महानिदेशक आईआर वाला, वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमारिवाला और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

--आईएएनएस

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