आईआईटी गुवाहाटी में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने 'संडे ऑन साइकिल' के 75वें संस्करण के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 समारोह का नेतृत्व किया

गुवाहाटी: फिटनेस, युवाओं की भागीदारी और भारत की बढ़ती खेल महत्वाकांक्षाओं के एक शानदार उत्सव के रूप में, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, रक्षा खडसे ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी परिसर में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के विशेष कॉमनवेल्थ गेम्स संस्करण का नेतृत्व किया।

आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के राष्ट्रव्यापी 75वें संस्करण का हिस्सा था, जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की भारत द्वारा मेजबानी का जश्न मना रहा है। 'कॉमनवेल्थ गेम्स इन भारत 2030' के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में एथलीट, छात्र, साइकिल चालक, फिटनेस के प्रति उत्साही लोग और नागरिक एक साथ आए, जो राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक भागीदारी का एक जीवंत प्रदर्शन था।

सभा को संबोधित करते हुए, रक्षा खडसे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'फिट इंडिया आंदोलन' के महत्व पर प्रकाश डाला और पूरे देश में फिटनेस और खेलों में भागीदारी की बढ़ती संस्कृति पर जोर दिया।

रक्षा खडसे ने कहा, "गुवाहाटी में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स का जश्न मनाने के लिए किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत इनकी मेजबानी करने जा रहा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से, 'संडे ऑन साइकिल' पहल का आयोजन पूरे देश में हर रविवार को किया जा रहा है। 'फिट इंडिया आंदोलन' की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने की थी।"

उन्होंने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद युवाओं, एथलीटों और संस्थानों की भागीदारी की सराहना की और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी और साई की टीमों को धन्यवाद दिया।

गुवाहाटी संस्करण में आईआईटी गुवाहाटी परिसर के माध्यम से एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई, जो एक अधिक फिट और मजबूत खेल राष्ट्र की ओर भारत की सामूहिक यात्रा का प्रतीक थी। इस कार्यक्रम में योग सत्र, सांस्कृतिक गतिविधियां और एक विशेष 'थांग-ता' मार्शल आर्ट प्रदर्शन भी शामिल था, जिसने पूर्वोत्तर की समृद्ध खेल और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट जयंत तालुकदार और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट सुशीला देवी लिकमाबम भी इस जश्न में शामिल हुए और प्रतिभागियों से बातचीत की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के अपने सफर और अनुभवों से युवा एथलीटों को प्रेरित किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स की थीम पर आधारित एक खास प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें पिछले एक दशक में भारत की खेल उपलब्धियों को दिखाया गया। इसमें 'खेलो इंडिया मिशन' के तहत हुई प्रगति, खेल संरचना का विस्तार और देश के बढ़ते खेल इकोसिस्टम को खास तौर पर उजागर किया गया। साई गुवाहाटी द्वारा आयोजित 'कॉमनवेल्थ गेम्स ओपन क्विज' और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान रक्षा खडसे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया।

पूरे देश में आयोजित 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के 75वें संस्करण में देश भर के 8,000 से अधिक स्थानों पर लोगों ने हिस्सा लिया। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 से पहले, एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में भारत के उभरने के प्रतीक के तौर पर मनाया गया।

'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत शुरू किया गया 'संडे ऑन साइकिल' अब भारत की सबसे बड़ी सामुदायिक फिटनेस पहलों में से एक बन गया है। यह सभी आयु वर्ग के नागरिकों के बीच साइकिल चलाने, स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देता है।

--आईएएनएस

पीएके