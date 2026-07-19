'फिटनेस सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि आम इंसान के लिए भी बेहद जरूरी', 'संडे ऑन साइकिल' के 82वें संस्करण में बोलीं प्रीति दुबे

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। देशभर के लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सरकार हर रविवार को ''संडे ऑन साइकिल'' इवेंट का आयोजन करती है। इस इवेंट में हर क्षेत्र की नामी हस्तियां हिस्सा लेती हैं और लोगों को बेहतर फिटनेस और स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग का सहारा लेने की अपील करती हैं। इस रविवार को संडे ऑफ साइकिल के 82वें संस्करण में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी प्रीति दुबे, योग और वेलनेस कोच अनीता सोलंकी और फिट इंडिया चैंपियन चारुल मलिक शामिल हुईं।

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प्रीति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों को फिट रहने के लिए साइकिल का सहारा लेने की सलाह दी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई इस खास मुहिम की प्रशंसा की।

प्रीति ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं 'संडे ऑन साइकिल' का हिस्सा बनी। फिटनेस सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि आम इंसान के लिए भी बेहद जरूरी है। ऐसे में लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वह फिट इंडिया मुहिम से जुड़ें और खुद को फिट रखें।"

वहीं, चारुल मलिक ने फिटनेस को ही सबसे बड़ी दौलत बताया। उन्होंने कहा, "पूरे देश को पूरी तरह से फिट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत ही दौलत है। मैं एक फिट इंडिया चैंपियन हूं। मैं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की बहुत आभारी हूं, जो मुझे हमेशा इस पहल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुझे इस मुहिम से जुड़कर बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहां से हम बहुत कुछ लेकर जाते हैं। मैं मुंबई से खासतौर पर इस इवेंट में शामिल होने के लिए आई हूं। स्वस्थ रहना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ और फिट रहेंगे तभी आप अपनी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे।"

वहीं, योग और वेलनेस कोच अनीता सोलंकी ने फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया का विशेष तौर पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिटनेस वो आयुर्वेदिक औषधि है, जो जड़ से हर बीमारी का इलाज करती है। अनीता ने कहा कि अगर आप फिटनेस के प्रति प्रेरित हैं, तो फिर आपको किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी खुद की फिटनेस के प्रति विशेष ध्यान दें।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी