फुटबॉल: रियल मैड्रिड के डिफेंडर राउल असेंशियो चोटिल, छह सप्ताह तक मैदान से दूर रह सकते हैं

मैड्रिड, 30 जुलाई (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड के डिफेंडर राउल असेंशियो जांघ की मसल में चोट लगने के बाद कुछ समय के लिए खेल से दूर रहेंगे। वह लगभग छह सप्ताह तक फुटबॉल से दूर रहेंगे।

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रियल मैड्रिड ने अपनी वेबसाइट पर कहा, "टेस्ट में राउल असेंशियो के दाहिने पैर के रेक्टस फेमोरिस में मसल में चोट का पता चला है।"

क्लब ने उनकी वापसी का कोई निश्चित समय नहीं बताया है। हालांकि, स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि वह लगभग छह सप्ताह तक बाहर रहेंगे।

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, "चोट का मतलब है कि असेंशियो नए कोच जोस मोरिन्हो के नेतृत्व में बाकी प्री-सीजन के मैच नहीं खेल पाएंगे। वह रियल मैड्रिड के शुरुआती चार या पांच ला लीगा मैचों के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।"

असेंशियो ने पिछले सीजन में 34 फर्स्ट-टीम में हिस्सा लिया था। राउल को लिवरपूल से आए डिफेंडर इब्राहिमा कोनाटे की वजह से टीम में कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। क्लब इंटर मिलान के सेंटर-बैक एलेसेंड्रो बस्तोनी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह भी टीम में आ जाते हैं, तो राउल के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

स्पेनिश मीडिया के मुताबिक बस्तोनी की डील के हिस्से के तौर पर असेंशियो को शामिल किया जा सकता है, लेकिन उनकी चोट किसी भी संभावित ट्रांसफर को मुश्किल बना सकती है।

इस सप्ताह की शुरुआत में युवा मिडफील्डर थियागो पिटार्च को ट्रेनिंग में चोट लगने के बाद असेंशियो दूसरे रियल मैड्रिड खिलाड़ी हैं, जिनके प्री-सीजन के दौरान चोट लगने की वजग से लगभग 6 सप्ताह तक बाहर रहना पड़ सकता है।

रियल मैड्रिड ने यूरोप के सबसे बिजी ट्रांसफर विंडो में से एक का आनंद लिया है, जिसमें जोस मोरिन्हो हेड कोच के तौर पर लौटे हैं और कई हाई-प्रोफाइल साइनिंग पहले ही पक्की हो चुकी हैं, लेकिन क्लब की तरफ से अभी भी कई अहम फैसले लिए जाने हैं।

स्पेनिश मीडिया के मुताबिक, मैड्रिड आरबी लीपजिग और कोटे डी आइवर के विंगर यान डियोमांडे के लिए लगभग 125 मिलियन यूरो की डील पूरी करने के करीब है। क्लब के मैनचेस्टर सिटी के रोड्री को भी जोड़ने की चर्चा चल रही है। कोच मोरिन्हो टीम को छोटा कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके