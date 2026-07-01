फुटबॉल: फ्रेंच डिफेंडर जेरेमी जैक्वेट रेनेस से लिवरपूल में शामिल हुए

लिवरपूल, 1 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने स्टेड रेनेस से फ्रेंच डिफेंडर जेरेमी जैक्वेट को लीग 1 में साइन कर लिया है।

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प्रीमियर लीग क्लब ने जनवरी में 20 साल के खिलाड़ी के लिए एक समझौता किया था, और अब उन्होंने एनफील्ड में पांच साल के अनुबंध पर साइन किया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्लीयरेंस के अधीन, आगे 12 महीने का विकल्प है। फरवरी में कंधे की चोट के कारण फ्रांस में अपने पिछले कैंपेन के अंत में चूकने के बाद डिफेंडर के प्री-सीजन की शुरुआत से उपलब्ध होने की उम्मीद है।

लिवरपूल में शामिल होने के बाद जैक्वेट ने खुशी जताई और कहा कि यह उनके लिए सपना सच होने जैसा है।

लिवरपूल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, "मैं बहुत खुश हूं। जब मैं सुविधाएं देखता हूं, तो मैं खुद को वहां देख सकता हूं। मुझे यहां अच्छा लग रहा है, और मैं शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मेरे लिए यह एक बड़ा सपना है, यह एक बड़ा क्लब है। लिवरपूल जैसे बड़े क्लब में शामिल होना मेरे लिए एक बड़ा सपना सच होने की तरह है।"

रेनेस में यूथ रैंक से लेकर रेड्स के साथ प्रीमियर लीग तक डिफेंडर का सफर ऐसा था जिसे उन्होंने खुद तेज किया। जनवरी 2024 में रेनेस के लिए पहली बार खेलने के बाद, जैक्वेट ने अनुभव हासिल करने के लिए अगले 12 महीने साथी फ्रेंच टीम क्लेरमोंट फुट के साथ लोन पर बिताने का फैसला किया। यह डील 2025 में तब खत्म हो गई जब उनके पेरेंट क्लब ने फैसला किया कि वे असल में उनके टैलेंट का खुद फायदा उठाना चाहते हैं। जैक्वेट ने इससे पहले 2024 की गर्मियों में नॉर्दर्न आयरलैंड में अंडर-19 यूरोपियन चैंपियनशिप में अपनी काबिलियत दिखाई थी। वह फ्रांस के लिए स्टार्टर थे। वे फाइनल तक पहुंचे और स्पेन के बाद दूसरे नंबर पर रहे।

--आईएएनएस

पीएके