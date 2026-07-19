'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम 15,000 वेन्यू पर आयोजित, खेल मंत्री की देशवासियों से साइकिलिंग अपनाने की अपील

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 82वें 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण की समस्या से निपटना है, जो एक टिकाऊ समाधान के तौर पर काम करता है। यह कार्यक्रम देशभर में 15,000 से ज्यादा जगहों पर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के साथ मिलकर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी शामिल हुए।

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नई दिल्ली में, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति दुबे, 'फिट इंडिया' एंबेसडर चारुल मलिक और आयुष मंत्रालय की मशहूर योग और वेलनेस कोच अनीता सोलंकी ने इंडिया गेट सर्कल और कर्तव्य पथ के आसपास साइकिल चलाई। इंडिया गेट के पास के कई लोग अपनी साइकिल लेकर पहुंचे, जबकि कई लोगों ने 'फिट इंडिया' की तरफ से उपलब्ध कराई गई साइकिलों का भी इस्तेमाल किया।

यह अनोखा कार्यक्रम लोगों को दौड़ने, साइकिल चलाने, योग और जुम्बा जैसी गतिविधियों के जरिए अपनी सेहत और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को शामिल करने के लिए एक खास 'गेम जोन' बनाया गया था, जिसमें विशाल आकार के लूडो और शतरंज बोर्ड के साथ-साथ कैरम, टेबल टेनिस, फुटसल और बैडमिंटन की सुविधा भी थी।

मांडविया ने कहा, "आज 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का 82वां संस्करण है। आज यह कार्यक्रम देश भर में लाखों 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कर्मचारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों ने आज 15,000 से ज्यादा जगहों पर साइकिल चलाकर सेहत और फिटनेस का संदेश दिया है और इस तरह प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया' आंदोलन से जुड़े हैं। साइकिल चलाना एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। हर रविवार सिर्फ एक घंटे साइकिल चलाकर आप फिट रह सकते हैं। आप प्रदूषण कम करने, देश के ईंधन संसाधनों को बचाने और अपनी फिटनेस बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। इन फायदों और 'फिट इंडिया' अभियान से प्रेरित होकर, देशभर के लाखों युवा अब फिट रहने के लिए साइकिलिंग अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।"

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर अंशुल मुद्गल ने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के साथ साझेदारी करने का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा) पहुंचाना था।

अंशुल मुद्गल ने कहा, "अब तक दिल्ली में 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया जा चुका है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य उद्देश्य ही प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बढ़ावा देना है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग बीमार ही न पड़ें। इसी उद्देश्य से, हम 'फिट इंडिया' अभियान के तहत साई द्वारा शुरू किए गए 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस पहल के जरिए हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं और लोगों को अपनी शारीरिक सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि यह एक बेहतरीन पहल है और हम इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं।"

मांडविया ने दिसंबर 2024 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो अब एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है, जो सभी उम्र के लोगों को 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' यानी फिटनेस के लिए रोजाना 30 मिनट देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब तक 30 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और 2025 से 'फिट इंडिया' अभियानों से 8 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

--आईएएनएस

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