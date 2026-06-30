फीफा विश्व कप: पैराग्वे के खिलाड़ियों और कोच ने विश्वास और तैयारी को जर्मनी पर मिली जीत का कारण माना

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। पैराग्वे ने मंगलवार को 4 बार के चैंपियन जर्मनी को हराकर फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम-16 में जगह बना ली। पैराग्वे की इस यादगार जीत का श्रेय कोच और खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी और पक्के इरादे को दिया।

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1-1 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में पैराग्वे 4-3 से आगे हो गया, जिससे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और वर्ल्ड कप पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी का बिना हारे रहने का सिलसिला समाप्त हो गया।

वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में पैराग्वे की पहली जीत के बाद, हेड कोच गुस्तावो अल्फारो ने अपनी टीम की तारीफ की। शिन्हुआ के मुताबिक, अल्फारो ने कहा, "मैच से पहले मेरे पास 26 योद्ध थे। मैच के बाद सभी लेजेंड बन गए। हो सकता है कि हम अगले राउंड में बाहर हो जाएं, हो सकता है न हों। देखते हैं। लेकिन यह मैच जबरदस्त था।"

अर्जेंटीना के कोच ने अपने खिलाड़ियों के हौसले की तारीफ की और उनके बैकग्राउंड की तुलना जर्मनी की स्टार-स्टडेड टीम से की। उन्होंने कहा, "हमारे विरोधी यूरोप की सबसे अच्छी एकेडमी में तैयार होते हैं। हम लाल मिट्टी से आते हैं। हमने नंगे पैर फुटबॉल खेलना सीखा, जिसमें माता-पिता ने त्याग किया ताकि उनके बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें। हम वहीं से आते हैं।"

गोलकीपर ऑरलैंडो गिल, जिन्होंने शूटआउट में दो पेनल्टी बचाईं और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, ने कहा कि उनकी बहादुरी बहुत अच्छी तैयारी का नतीजा थी। 26 साल के खिलाड़ी ने कहा, "मैंने हर खिलाड़ी, हर पहलू, हर डिटेल को का विश्लेषण किया। मैं दो पेनल्टी बचा पाया, और यह हमारे क्वालीफिकेशन के लिए अहम साबित हुआ।"

गिल ने कहा कि जर्मनी ने पूरे मैच में हम पर दबाव बनाए रखा। यह एक हॉरर मूवी जैसा था। जर्मन हर जगह दिखाई देते रहे।

जूलियो एन्सिसो ने कहा कि पैराग्वे ने कभी भी जर्मनी की प्रतिष्ठा से टीम को डराने नहीं दिया। उन्होंने कहा, "हम उनका सम्मान करते थे क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते थे।"

क्वार्टर फाइनल को लेकर एन्सिसो ने कहा, हम अपने खेलने का अंदाज बरकरार रखेंगे। हमारे सामने टॉप खिलाड़ी होंगे, लेकिन हमारी अपनी ताकत भी है। अपने खेलने के स्टाइल से हम जिसका भी सामना करेंगे, उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे।"

पैराग्वे का क्वार्टर फाइनल फ्रांस और स्वीडन के बीच होने वाले राउंड-ऑफ-32 मैच के विजेता से होगा।

--आईएएनएस

पीएके