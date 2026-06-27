फीफा विश्व कप: मिस्र के खिलाफ ड्रॉ के बाद ईरान के कोच ने यूएस के यात्रा पाबंदियों की आलोचना की

सिएटल, 27 जून (आईएएनएस)। ईरान के कोच आमिर घालेनोई ने सिएटल में फीफा विश्व कप के अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में मिस्र के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद अमेरिका द्वारा अपनी टीम पर लगाए गए यात्रा पाबंदियों की कड़ी आलोचना की। घालेनोई ने कहा कि यात्रा पाबंदियों की वजह से उनकी टीम और खिलाड़ियों को नुकसान हुआ।

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ईरान के लिए यह एक मुश्किल सफर था क्योंकि उन्हें अपने तीन ग्रुप स्टेज मैचों के लिए मेक्सिको के तिजुआना में अपने बेस से सफर करना पड़ा, और मिस्र के मैच से पहले अमेरिकी अधिकारियों के कुछ नरम पड़ने के बावजूद, उन्हें किक-ऑफ से दो दिन पहले सिएटल एरिया में आने की इजाजत दी गई। अमेरिका में उनकी मौजूदगी के हालात को वाशिंगटन के ईरान के साथ चल रहे राजनयिक झगड़े से भी जूझना पड़ा है, और ऐसा समझा जाता है कि अमेरिका के साथ झगड़े के बाद ईरान को लगभग हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था।

मैच के बाद घालेनोई ने पत्रकारों से कहा, "मेजबान देश ने हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अगर मेजबान देश ने हमें दो सप्ताह पहले आने दिया होता, तो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहतर स्थिति में होते। उन्होंने हमें वह इंसाफ नहीं दिया। ईरान को मैच के तुरंत बाद तिजुआना वापस जाना पड़ा, जिससे टीम की रिकवरी में और देरी हुई क्योंकि वे नॉकआउट-स्टेज में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता था कि हम सच में पूरी तरह से दबी हुई टीम हैं, लेकिन इन तीन मैचों के बाद, मैंने देखा कि हमारी किस्मत भी खराब है।"

घालेनोई ने कहा, "मैं फीफा से गुजारिश करता हूं कि मेजबान को आने वाले विश्व कप में खिलाड़ियों और टीमों के साथ ऐसा बर्ताव न करने दें।"

उन्होंने कहा, "टीम एक पवित्र मकसद के साथ आई थी, जो था ट्रेनिंग करना और अच्छा खेलना। अगर ऊपरवाला चाहेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं खिलाड़ियों को आराम के लिए एक दिन दूंगा, मानसकि रूप से शांत होने के लिए समुद्र के किराने जाऊंगा।"

--आईएएनएस

पीएके