फीफा विश्व कप का हर संस्करण असाधारण प्रतिभा और पैशन लेकर आता है: पूर्व जर्मन कप्तान ओलिवर कान

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। जर्मन फुटबॉल आइकन और गोल्डन बॉल विजेता ओलिवर कान का मानना ​​है कि फीफा विश्व कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो दुनिया भर से असाधारण प्रतिभा और भावना लेकर लाता है।

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बायर्न म्यूनिख के पूर्व गोलकीपर ने कहा, "क्लब प्रतियोगिता को बहुत ज्यादा अहमियत मिलने के बावजूद, फीफा विश्व कप सबसे बड़ा इवेंट बना हुआ है।"

कान ने जी5 पर कहा, "फीफा विश्व कप फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच है—एक ऐसा टूर्नामेंट जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है और ऐसे पल बनाता है जो खेल का इतिहास बन जाते हैं। हर संस्करण असाधारण प्रतिभा, पैशन, और भावना लेकर आता है, जो इसे वैश्विक खेल के सबसे दिलचस्प इवेंट्स में से एक बनाता है।"

जर्मनी के पूर्व कप्तान ने भारत में फुटबॉल के विकास पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, "मैं जी5 और यूनाइट8 स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ पैनल के हिस्से के तौर पर जुड़कर बहुत खुश हूं और पूरे भारत में फैंस के साथ अपनी राय साझा करने का इंतजार कर रहा हूं। देश में फुटबॉल का विकास बहुत अच्छा रहा है। टूर्नामेंट के अनुभव को दर्शकों के और करीब लाने का हिस्सा बनना रोमांचक है।"

कान ने 1995 से 2006 तक जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 86 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और नेशनल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2002 के फाइनल तक पहुंचाया। उस टूर्नामेंट के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एकमात्र ऐसा गोलकीपर बनाया, जिन्होंने प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर गोल्डन बॉल जीती। उन्हें टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गोलकीपर भी माना गया था।

जर्मनी और बायर्न म्यूनिख के साथ अपने शानदार करियर के लिए मशहूर, कान के नेतृत्व, निरंतरता और जीतने की सोच ने उन्हें फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक बनाया है। अपने शानदार खेल करियर को अलविदा कहने के बाद भी वह फुटबॉल के क्षेत्र में कमेंटेटर, विश्लेषक, और लेखक के तौर पर हैं और खेल की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं।

कान का भारत से भी पुराना कनेक्शन है। वह पहली बार 2008 में भारत आए थे। उस समय बायर्न म्यूनिख ने कोलकाता में मोहन बागान के खिलाफ अपना विदाई मैच खेला था। इसके बाद वह 2023 में फ्रांस आए थे।

--आईएएनएस

पीएके