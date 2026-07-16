फीफा विश्व कप: अर्जेंटीना फाइनल में स्पेन को हरा सकती है, जर्मनी के पूर्व गोलकीपर ओलिवर कान का बयान

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। जर्मनी के पूर्व गोलकीपर ओलिवर कान का मानना ​​है कि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ही एकमात्र ऐसी टीम है जो फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन को हरा सकती है। उन्होंने सोमवार को होने वाले खिताबी मुकाबले से पहले अर्जेंटीना को अजेय बताया। हालांकि कान ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उन्होंने स्पेन को पसंदीदा टीम माना था।

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जी5 फीफा विश्व कप 2026 एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा रहे कान ने एक वर्चुअल राउंडटेबल में आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मेरे लिए, विश्व कप से पहले स्पेनिश टीम ही पसंदीदा थी। मैं हमेशा खुद से पूछता था, 'स्पेन को कौन और कैसे हरा सकता है?'"

हालांकि, बायर्न म्यूनिख के पूर्व गोलकीपर का मानना ​​है कि अर्जेंटीना में स्पेन के अभियान को रोकने और विश्व चैंपियन बनने की क्षमता है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इस विश्व कप में अर्जेंटीना ही एकमात्र ऐसी टीम है जो ऐसा कर सकती है। ये खिलाड़ी बहुत भावुक और आक्रामक हैं, और उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है। वे एक अजेय टीम हैं। उन्होंने कोपा अमेरिका जीता, 2022 में वर्ल्ड कप जीता, और उनके पास अभी भी सुपरस्टार मेसी हैं जो शानदार खेल दिखाते हैं।"

कान ने कहा, "अगर कोई टीम स्पेन को हरा सकती है, तो वह अर्जेंटीना हो सकती है। हो सकता है कि मैच अतिरिक्त समय तक जाए। हम एक शानदार फाइनल और दो अलग-अलग रणनीतिक सोच वाली टीमों के बीच मुकाबला देख सकते हैं।"

कान ने डे ला फुएंते के नेतृत्व में स्पेन में आए बदलावों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम उस टीम से बहुत अलग है जिसने अपने 'पजेशन-बेस्ड टिकी-टाका' दौर में वर्ल्ड फुटबॉल पर दबदबा बनाया था।

उन्होंने कहा, "पिछले 10 या 12 सालों में स्पेन ने टिकी-टाका को और बेहतर बनाया है। लुइस डे ला फुएंते ने कुछ बदलाव किए हैं। वे ज्यादा वर्टिकली और ज्यादा आक्रामक होकर खेल रहे हैं, जिसमें दोनों फुल-बैक हमेशा अटैक करते हैं। यह 10 साल पहले वाली स्पेनिश टीम से बिल्कुल अलग है।"

57 वर्षीय कान ने मैदान पर स्पेन के संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने मिडफील्ड में रोड्री के प्रभाव और टीनएज सेंसेशन लैमिन यामल की मैच जिताने की काबिलियत का जिक्र किया।

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल सोमवार, 20 जुलाई को ईस्ट रदरफोर्ड के न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। स्पेन 2010 में अपना पहला खिताब जीतने के बाद दूसरे खिताब का प्रयास करेगी, वहीं 2022 चैंपियन अर्जेंटीना अपने चौथे खिताब की कोशिश में है।

--आईएएनएस

पीएके