फीफा वर्ल्ड कप: दुखद घटना में बदला मेक्सिको की जीत का जश्न, दम घुटने से तीन फैंस की मौत

मेक्सिको सिटी, 1 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर पर सह-मेजबान मेक्सिको ने 2-0 से जीत दर्ज करते हुए 'राउंड ऑफ 16' में जगह बनाई, लेकिन खुशी और जश्न का माहौल कुछ देर बाद दुखद घटना में बदल गया। जश्न के दौरान मेक्सिको की राजधानी के डाउनटाउन इलाके में दम घुटने से तीन लोगों की मौत हो गई।

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स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि शहर के मशहूर 'एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस' स्मारक के पास सड़कों पर दो महिलाएं और एक पुरुष अचेत अवस्था में पाए गए। यहां मंगलवार देर रात हजारों लोग राउंड ऑफ 32 मैच में मेक्सिको की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे।

'एबीसीन्यूजडॉटकॉम' की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको सिटी के स्वास्थ्य सचिवालय ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि जिन लोगों की मौत हुई, उनकी उम्र 48, 44 और 19 साल थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने मौतों के हालात के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी।

मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि तीन लोगों के बेहोश होने की खबर मिलने के बाद इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मेयर ने पोस्ट के जरिए बताया, "मेक्सिको सिटी की इमरजेंसी टीमों ने 'पासेओ डे ला रिफॉर्मा' के पास अलग-अलग स्थानों पर तीन लोगों के बेहोश होने की खबर पर तुरंत कार्रवाई की गई। सभी मेडिकल प्रोटोकॉल लागू किए गए। हालांकि, दुख की बात है कि उनकी जान चली गई।" इसी के साथ क्लारा ब्रुगाडा ने लोगों से जिम्मेदारी, सावधानी और संवेदनशीलता के साथ जश्न मनाने की अपील भी की।

रिपोर्ट के अनुसार, मैच समाप्त होने के तुरंत बाद मेक्सिको सिटी जश्न में डूब गया। मंगलवार रात राजधानी के इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के आसपास आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा। हजारों मैक्सिकन फैंस राजधानी के मुख्य चौक जोकालो से चापुल्टेपेक पार्क तक फैले लगभग 5 किलोमीटर लंबे पासेओ दे ला रिफोर्मा मार्ग पर उमड़ पड़े और जीत का जोरदार जश्न मनाया।

--आईएएनएस

आरएसजी