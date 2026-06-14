फीफा वर्ल्ड कप: शुरू से ही परफेक्ट रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, मोरक्को के खिलाफ मैच के बाद बोले ब्राजील के कोच एंसेलोटी

न्यू जर्सी, 14 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी के पहले मुकाबले में ब्राजील और मोरक्को के बीच 1-1 से ड्रॉ के बाद ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने अपनी टीम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी भी टीम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे।
पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को न्यू जर्सी में खेले गए इस मैच में मोरक्को की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ा। शुरुआत में ब्राजील का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा और इसका फायदा मोरक्को ने उठाया। इस्माइल साइबारी ने शानदार गोल करके मोरक्को को मैच में 1-0 की बढ़त दिलाई, जिससे ब्राजील की टीम दबाव में नजर आई।
हालांकि ब्राजील ने जल्दी ही वापसी की। स्टार फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर ने 32वें मिनट में बेहतरीन गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के मुकाबले ब्राजील ने दूसरे हाफ में बेहतर खेल दिखाया।
सिन्हुआ के मुताबिक, एंसेलोटी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि हमें मैच में अपने प्रदर्शन पर फिर से सोचना होगा। हमने अच्छा नहीं खेला। हम असंतुलित थे और कई बार पजेशन गंवा दिया। हमने दूसरे हाफ में थोड़ा बेहतर किया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार सकते। यह पहला मैच था और हम टीम से शुरू से ही परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ते हुए देखना होगा और सुधार करना होगा। आप पहले मैच के आधार पर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते।"
एंसेलोटी ने हाफटाइम में दो बदलाव किए, जिसमें राइट-बैक पर रोजर इबानेज की जगह डैनिलो और मिडफील्ड में कैसेमिरो की जगह फैबिन्हो को लाया गया। इन बदलावों से ब्राजील को स्थिरता मिली, जिसने मोरक्को के थकने पर गेम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंसेलोटी ने इस बात को खारिज कर दिया कि यह नतीजा हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ अगले दो ग्रुप-स्टेज मैचों से पहले टीम के हौसले पर असर डाल सकता है।
उन्होंने कहा, "हमें पूरा भरोसा है। फुटबॉल में सब कुछ एकदम सही नहीं होता। जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, तो आपको बुराई माननी पड़ती है और आपको बेहतर करना होता है। हम यही करेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में हम इसी उसूल पर टिके रहेंगे। शुरुआत में यह एक मुश्किल मैच था। टीम बेचैन थी और हमने बॉल पर कब्जा नहीं रखा। दूसरा हाफ थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी मुश्किल था और मुझे यकीन है कि हम अगले मैच में बेहतर करेंगे।"