फीफा वर्ल्ड कप: स्वीडन के लिए बड़ा झटका, चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए इसाक हिएन

वैंकूवर, 27 जून (आईएएनएस)। स्वीडन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार डिफेंडर इसाक हिएन हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

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27 साल के इस खिलाड़ी को गुरुवार को जापान के साथ स्वीडन के 1-1 के ड्रॉ मैच में चोट लगी थी। इस नतीजे के साथ ही स्वीडन ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की की और तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ 8 टीमों में शामिल रहते हुए नॉकआउट स्टेज का टिकट कटाया। स्वीडिश फुटबॉल एसोसिएशन (एसवीएफएफ) ने शनिवार को इसाक को लगी इस चोट की पुष्टि की और कहा कि वह वर्ल्ड कप में आगे कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे और रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए अपने क्लब लौटेंगे।

नेशनल टीम के डॉक्टर जोनास वर्नर ने एक बयान में कहा, "इसाक के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है कि वह वर्ल्ड कप में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वह अपने क्लब लौटेंगे, और चोट का मतलब है कि वह कुछ समय के लिए फुटबॉल से दूर रहेंगे।" स्वीडन अब फ्रांस के खिलाफ अपने नॉकआउट मैच में अपने एक खास डिफेंडर के बिना उतरेगा, जिसके कारण टीम को इस अहम मैच में अपनी बैकलाइन में बदलाव करना पड़ेगा।

स्वीडन के कोच ग्राहम पॉटर ने हिएन के लिए निराशा जताई और डिफेंडर के ठीक होने तक टीम का पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। पॉटर ने कहा, "इस तरह चोट के साथ वर्ल्ड कप खत्म करना बहुत दुख की बात है और हम उन्हें हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट करेंगे। यह उनके लिए दुख की बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह और मजबूत होकर वापस आएंगे।"

हिएन को पेनल्टी बॉक्स के अंदर युकिनारी सुगावारा के क्रॉस को रोकने के लिए स्ट्रेच करने के दौरान चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। उनकी जगह 20 साल के टोटेनहम हॉटस्पर के मिडफील्डर लुकास बर्गवैल को मैदान में उतारा गया था। इसके बाद कप्तान विक्टर लिंडेलोफ ने डिफेंस संभालते हुए हिएन की जगह सेंटर-बैक की भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस