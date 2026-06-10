फीफा वर्ल्ड कप: राइट-बैक की पोजीशन पर खेलने को तैयार इबानेज, बोले- देश का प्रतिनिधित्व करना बड़ी बात

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। ब्राजील फुटबॉल टीम के डिफेंडर रोजर इबानेज ने कहा है कि अगर टीम प्रबंधन उन्हें मौका देता है तो वह आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राइट-बैक की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमतौर पर सेंटर-बैक के रूप में खेलने वाले इबानेज का कहना है कि टीम की जरूरत के हिसाब से वह किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हैं।

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ब्राजील की टीम को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। युवा खिलाड़ी वेस्ली फ्रैंका चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके बाद टीम में राइट-बैक की जगह को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अनुभवी खिलाड़ी डैनिलो इस भूमिका के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, इबानेज भी इस पोजीशन पर खेल सकते हैं और उन्हें एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

जब इबानेज से पूछा गया कि वेस्ली की जगह कौन लेगा, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मेरी पोजीशन तय करना कोच का काम है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जहां भी टीम को मेरी जरूरत होगी, मैं वहां खेलने के लिए तैयार हूं। देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।”

27 वर्षीय इबानेज इस समय सऊदी अरब के क्लब अल अहली के लिए खेलते हैं। उन्होंने टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी डैनिलो की भी जमकर तारीफ की। इबानेज के अनुसार डैनिलो युवा खिलाड़ियों की काफी मदद करते हैं और अपने अनुभव से टीम को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि डैनिलो राइट-बैक और सेंटर-बैक दोनों पोजीशन पर खेल चुके हैं, इसलिए उनके सुझाव खिलाड़ियों के लिए काफी उपयोगी होते हैं।

हाल के वर्षों में कई सफल टीमों ने ऐसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है जो एक से अधिक पोजीशन पर खेल सकते हैं। इबानेज का मानना है कि आधुनिक फुटबॉल में खिलाड़ियों का बहुमुखी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर टीम को जरूरत पड़े तो वह डिफेंस के साथ-साथ आक्रमण में भी योगदान देने के लिए तैयार हैं। इबानेज ने भरोसा जताया कि उन्हें इस पोजीशन का अच्छा अनुभव है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस