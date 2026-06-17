फीफा वर्ल्ड कप: नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया, हालैंड बने जीत के नायक

बोस्टन, 17 जून (आईएएनएस)। नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के मुकाबले में नॉर्वे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इराक को 4-1 से हराया।

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नॉर्वे की तरफ से फीफा विश्व कप में अपना डेब्यू कर रहे एर्लिंग हालैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए, जबकि लियो ओस्टिगार्ड ने भी एक गोल दागा। यह मुकाबला इसलिए भी खास था, क्योंकि नॉर्वे और इराक दोनों ही लंबे समय बाद विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर लौटे थे। मैच की शुरुआत से ही नॉर्वे ने आक्रामक खेल दिखाया।

14वें मिनट में गोलकीपर ओरजान नाइलैंड की शुरुआत किए गए मूव पर डेविड मोलर वोल्फ ने बाएं छोर से शानदार क्रॉस दिया, जिसे हालैंड ने गोल में बदलकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। इस मैच में 35 साल और 279 दिन की उम्र में नाइलैंड नॉर्वे के लिए विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए।

इराक ने भी मैच में जल्द ही वापसी की और दस मिनट बाद ही इस टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा। टीम के अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी आयमन हुसैन विश्व कप में गोल करने वाले महज दूसरे इराकी खिलाड़ी बने। आमिर अल-अम्मारी के बेहतरीन क्रॉस पर शानदार हेडर मारते हुए आयमन ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। हालांकि, हाफ टाइम से पहले हालैंड ने फिर कमाल दिखाया। इराकी डिफेंडर जैद तहसीन और गोलकीपर जलाल हसन के बीच हुई गड़बड़ी का फायदा उठाकर हालैंड ने मैच में अपना दूसरा गोल किया और नॉर्वे को 2-1 की बढ़त दिला दी।

दूसरे हाफ में नॉर्वे का दबदबा जारी रहा। सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान में आए लियो ओस्टिगार्ड ने कॉर्नर किक पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 3-1 कर दिया। इस गोल के बाद इराक की वापसी बेहद मुश्किल हो गई और टीम को कई बार प्रयास करने के बावजूद गोल करने में सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम क्षणों में हुसैन के खुद के गोल से नॉर्वे ने आसानी से जीत हासिल की और ग्रुप आई में सबसे ऊपर पहुंच गया।

मैच के बाद हालैंड ने कहा कि उनका पहला गोल अच्छा था, लेकिन दूसरा गोल उससे भी बेहतर था। उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले मुकाबले ज्यादा कठिन होंगे। इस जीत के बाद नॉर्वे अंक तालिका में फ्रांस से बेहतर गोल अंतर के कारण पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि इराक और सेनेगल को अपने अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस