फीफा वर्ल्ड कप: नॉकआउट मैच से पहले सालाह चोटिल, कोच ने दिया फिटनेस अपडेट

न्यूयॉर्क, 27 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप के 'अंतिम 32' के ऐतिहासिक मुकाबले से पहले मिस्र को झटका लगा। टीम के स्टार फॉरवर्ड मोहम्मद सालाह को ग्रुप-स्टेज के आखिरी मैच के दौरान घुटने में समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि, हेड कोच होसाम हसन ने बताया कि यह चोट गंभीर नहीं है।

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सालाह इस टूर्नामेंट में मिस्र के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अनुभवी फॉरवर्ड ने ग्रुप स्टेज में एक गोल किया है और दो असिस्ट दिए हैं, साथ ही अहम मौकों पर अपने अनुभव और संयम से टीम का नेतृत्व भी किया है।

सिएटल में ईरान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ हुए मैच में, लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर सालाह को बाएं घुटने में तकलीफ के कारण 57वें मिनट में मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह मुस्तफा जिको को मैदान पर उतारा गया, जिससे देश के अब तक के सबसे बड़े वर्ल्ड कप मैच से कुछ दिन पहले ही मिस्र की चिंता बढ़ गई।

मैच के बाद मिस्र के हेड कोच होसाम हसन ने अपने कप्तान की स्थिति को लेकर चिंता कम करने की कोशिश करते हुए बताया कि सालाह ने चोट के बारे में सकारात्मक बात की है और उन्हें नहीं लगता कि यह कोई गंभीर समस्या है।

मैच के बाद हसन ने पत्रकारों से कहा, "मैंने सालाह से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि वह ठीक हो जाएंगे और यह कोई गंभीर चोट नहीं है।"

कोच ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले सालाह के पूरी तरह से फिट होने के लिए अभी भी काफी समय है। कोच ने मेडिकल स्टाफ पर भरोसा जताया, उन्हें उम्मीद है कि 34 वर्षीय खिलाड़ी अगले शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

हसन ने कहा, "हमारे पास मेडिकल टीम के साथ काम करने के लिए अभी भी समय है। मुझे लगता है कि वह वापसी करेंगे। जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह ठीक हो जाएंगे।"

मिस्र ने अपने ग्रुप-स्टेज अभियान को पूरा करने के बाद देश के इतिहास में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में जगह बनाई है। यह अफ्रीकी फुटबॉल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'राउंड ऑफ 32' में अपने शानदार सफर को जारी रखने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

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