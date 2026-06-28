फीफा वर्ल्ड कप: मेसी ने रचा इतिहास, यह मुकाम हासिल करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

डलास, 28 जून (आईएएनएस)। लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर में एक और खास उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है। रविवार को डलास स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन को 3-1 से हराया।

Read More

इस मुकाबले सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर उतरे मेसी ने फ्री किक पर एक शानदार गोल किया। इस गोल के साथ ही वह सात विश्व कप मुकाबलों में लगातार गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। खास बात यह रही कि अर्जेंटीना ने जून 2006 के बाद पहली बार लियोनेल मेसी के बिना वर्ल्ड कप मैच की शुरुआत की। इस मैच में कोच लियोनेल स्कालोनी ने टीम में कुल 9 बदलाव किए।

39 साल के मेसी को दूसरे हाफ में मैदान पर उतारा गया और उन्होंने आते के साथ ही अपना जादू बिखेरा। मेसी ने 80वें मिनट में शानदार फ्री-किक से गोल किया, जिसमें गेंद दीवार के ऊपर से सीधे गोल में पहुंची। इस गोल के साथ मेसी ने लगातार सातवें वर्ल्ड कप मैच में जीत दर्ज की और वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या को 19 तक पहुंचा दिया है। अब गोल्डन बूट की रेस में मेसी अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वियों काइलियन एम्बाप्पे, ओस्मान डेम्बेले, विनीसियस जूनियर और एर्लिंग हालैंड से दो गोल आगे चल रहे हैं।

यह सिलसिला 2022 के कतर वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था। राउंड ऑफ 16 के मैच में लियोनेल मेसी ने 35वें मिनट में गोल किया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उन्होंने नीदरलैंड्स और क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी पर गोल दागा था। फाइनल में फ्रांस के खिलाफ भी उन्होंने पेनल्टी से गोल किया और फिर अतिरिक्त समय में एक और गोल किया था।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ तीन गोल के साथ हैट्रिक लगाकर की थी। इसके बाद ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने दो गोल किए। इन दो गोलों के साथ ही मेसी विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने। उन्होंने जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस (16 गोल) का रिकॉर्ड तोड़ा। मेसी से अर्जेंटीना को नॉकआउट स्टेज में भी ऐसे ही दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम