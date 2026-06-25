फीफा वर्ल्ड कप: मोरक्को ने बनाई नॉकआउट स्टेज में जगह, रोमांचक मुकाबले में हैती को 4-2 से हराया

अटलांटा, 25 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी मुकाबले में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए हैती को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ ही मोरक्को ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है।

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मोरक्को की राउंड ऑफ 32 में ग्रुप एफ में पहले स्थान पर रहने वाली टीम से भिड़ंत होगी। इस हार के साथ ही हैती का नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का सपना भी टूट गया है। इस मुकाबले में हैती की टीम बिना किसी दबाव के मैदान में उतरी और टीम ने 10वें मिनट में ही पहला गोल करके हर किसी को चौंका दिया। जीन-केविन डुवर्न के शानदार पास पर लेनी जोसेफ ने बेहतरीन बैकहील फ्लिक लगाई और गेंद मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई। यह 1974 के बाद वर्ल्ड कप में हैती का पहला गोल था, जिसने हैती टीम के फैंस को झूमने का मौका दिया।

हैती की बढ़त के बाद मोरक्को ने मैच में वापसी की कोशिश तेज कर दी। कई मौकों पर हैती के गोलकीपर जॉनी प्लासाइड ने शानदार बचाव किए, लेकिन आखिरकार मैच के 39वें मिनट में अचरफ हकीमी ने ब्राजील की ओर से मुकाबला का पहला गोल किया। बिलाल एल खन्नौस के शॉट को रोकने के बाद निकली गेंद पर हकीमी ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए स्कोर 1-1 कर दिया।

हालांकि,हैती की टीम एक बार फिर बढ़त हासिल करने में सफल रही। हैती के लिए दूसरा गोल विल्सन इसिडोर ने किया। इसिडोर ने लंबी दूर से जबरदस्त शॉट लगाया और गेंद मोरक्को के गोलकीपर को छकाते हुए तेजी से गोल पोस्ट में पहुंच गई। हालांकि, मैच में 1-2 से पिछड़ने के बावजूद मोरक्को की ओर से लड़ाई जारी रही और हाफ टाइम के स्टॉपेज टाइम में मोरक्को ने एक बार फिर स्कोर को बराबर कर दिया। हकीमी के शानदार कटबैक पर साइबारी ने बेहतरीन गोल दागा।

दूसरे हाफ में मोरक्को ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। टीम ने लगातार हमले करते हुए हैती के डिफेंस पर दबाव बनाया, जिसका फायदा टीम को मैच के 78वें मिनट में मिला। बतौर सबस्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान पर उतरे सूफियान रहीमी ने कॉर्नर के रूप में मिले मौका का फायदा उठाते हुए मोरक्को के लिए तीसरा गोल किया। इसके बाद मुकाबले के 89वें मिनट में गेस्सीम यासीन ने चौथा गोल करते हुए मोरक्को की जीत पर मुहर लगा दी। मोरक्को ग्रुप सी में 3 मुकाबलों में 7 प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी