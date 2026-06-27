फीफा वर्ल्ड कप: कोच स्कालोनी ने की पुष्टि, जॉर्डन के खिलाफ शुरुआती इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे मेसी

डलास, 27 जून (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के हेड कोच लियोनेल स्कालोनी ने बताया है कि स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी जॉर्डन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में बेंच से शुरुआत करेंगे।

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यह मुकाबला शनिवार को डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। अर्जेंटीना पहले ही अपने ग्रुप जे में टॉप पर जगह पक्की कर चुका है, इसलिए कोच स्कालोनी ने संकेत दिए हैं कि इस मैच में वह टीम के दूसरे खिलाड़ियों को मौका देंगे। 'सिन्हुआ' के मुताबिक, स्कालोनी ने कहा, "मेसी बेंच से खेलेंगे और मैं इस सवाल से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए और मैं इसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि आप एक सही जवाब के हकदार हैं। अब, जहां तक ​​फॉर्मेशन की बात है, तो इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मेसी मैदान पर थोड़ी देर बाद आएंगे। पूरा लाइनअप कन्फर्म हो चुका है, लेकिन हम इसकी घोषणा मैच से पहले करेंगे।"

कोच ने यह भी साफ किया कि यह मैच टीम के लिए प्रयोग करने और बाकी खिलाड़ियों को मौका देने का अच्छा अवसर है। मेसी ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और अर्जेंटीना के पांच गोल में उनका अहम योगदान रहा है। हाल ही में उन्होंने अपना 39वां जन्मदिन भी मनाया।

हालांकि, कोचिंग स्टाफ ने उनके फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस मैच में आराम देने का फैसला किया है। मेसी को हाल ही में किसी बड़ी चोट की समस्या नहीं रही है, लेकिन टीम उन्हें नॉकआउट चरण के लिए पूरी तरह फिट रखना चाहती है। स्कालोनी ने कहा कि टीम में हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है और जो भी मैदान पर उतरेगा, वह टीम की जीत के लिए पूरी मेहनत करेगा। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि टीम का प्रदर्शन एक जैसा रहे, चाहे खिलाड़ी कोई भी हों।"

उन्होंने यह भी बताया कि जॉर्डन आमतौर पर पांच डिफेंडरों के साथ खेलता है, इसलिए टीम को उनके खिलाफ रणनीति में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और अपने दोनों शुरुआती मैच जीतकर नॉकआउट में जगह पक्की की है। वहीं जॉर्डन की टीम दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस