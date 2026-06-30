फीफा वर्ल्ड कप: फ्रांसीसी स्ट्राइकर मार्कस थुरम चोटिल, स्वीडन के खिलाफ मैच से बाहर

न्यूयॉर्क, 30 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के स्ट्राइकर मार्कस थुरम चोटिल हो गए हैं। मांसपेशियों में समस्या की वजह से वे स्वीडन के खिलाफ वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले से बाहर हो गए हैं। काफी लंबे वक्त के बाद फ्रांस और स्वीडन की टीमें बुधवार को न्यू जर्सी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमें राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी।

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फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने अपने मिडफील्डर एन'गोलो कांटे को लेकर अनिश्चितता जताई, वहीं कई हफ्तों से पीठ की समस्या से जूझ रहे विलियम सालिबा को लेकर भरोसा जताया है।

कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने कहा, "मार्कस कल उपलब्ध नहीं होंगे। उन्हें मांसपेशियों की मामूली समस्या है, कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन वे समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। जहां तक एन'गोलो कांटे की बात है, तो यह मांसपेशियों की समस्या नहीं है, लेकिन वे शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हैं; मैच से पहले हम उनकी स्थिति का आकलन करेंगे। दूसरी ओर, विलियम अच्छा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "एक मेडिकल प्रोटोकॉल लागू है, और हम उनकी फिटनेस को बनाए रखने के लिए उनकी ट्रेनिंग में बदलाव कर रहे हैं। भले ही वे 100 प्रतिशत फिट न हों, लेकिन 99 प्रतिशत तो हैं ही, और मैचों के लिए यह काफी है। तीसरे मैच में उन्हें आराम देना जरूरी था। वे जानते हैं कि इस समस्या को कैसे संभालना है; इससे उन्हें पूरी आजादी के साथ खेलने में कोई रुकावट नहीं आती।"

डेसचैम्प्स ने कहा कि उनकी टीम स्वीडन के खिलाफ अपने आक्रामकता से पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान उन्होंने कप्तान किलियन एम्बाप्पे की तारीफ की। उन्होंने कहा, "हमने ग्रुप स्टेज में 10 गोल किए और हम और भी गोल कर सकते थे। हम दूसरी टीमों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम इसे बनाए रखें।"

डेसचैम्प्स ने आगे कहा, "किलियन डिफेंस भी करते हैं। वे जानते हैं कि डिफेंस कैसे करना है? शायद दूसरों जितना नहीं, लेकिन वे दूसरों से ज्यादा गोल भी करते हैं। हां, वे एक मिशन पर हैं, लेकिन मैं आपको यह पहले दिन से ही बता रहा हूं। हमने जो शारीरिक मेहनत की है, वह असल में स्ट्राइकर्स के लिए नहीं होती। उन्होंने मिसाल कायम करते हुए सबसे पहले पहल की।

उन्होंने कप्तान को लेकर कहा, "किलियन की काबिलियत और गोल करने की क्षमता के अलावा, वे कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा। अपनी निजी स्थिति के बारे में बात करते हुए कोच ने कहा कि काम पर लौटने से उन्हें अपने दुख से उबरने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, "जहां तक ​​मेरी बात है, मैं ठीक हूं, मैं यहां हूं।" डेसचैम्प्स ने कहा कि शुक्रवार शाम को यहां आने के बाद से काम में मन लगाए रखना अच्छा रहा है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां फिर से संभाल ली हैं, और इस तीसरे मैच में फ्रांस और कोचिंग स्टाफ के लिए सब कुछ अच्छा रहा।

डेसचैम्प्स ने आगे कहा, "मेरे लिए, यह जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल था। खुद के लिए और फ्रांस के लिए, मुझे जाना पड़ा। उन्होंने सही किया। अब हम टूर्नामेंट के दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं, जो जल्द ही शुरू होने वाला है।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस