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फीफा वर्ल्ड कप: फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया; अपने 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का शानदार प्रदर्शन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 23, 2026, 02:30 AM
फीफा वर्ल्ड कप: फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया; अपने 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का शानदार प्रदर्शन

फिलाडेल्फिया, 23 जून (आईएएनएस)। अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में किलियन एम्बाप्पे ने हाफ टाइम से पहले और बाद में गोल दागे, जबकि ओस्मान डेम्बेले ने तीसरा गोल कर फ्रांस को ईराक के खिलाफ 3-0 की जीत दिलाई। इस जीत के साथ फ्रांस ने एक मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली।

एम्बाप्पे अब छह फीफा विश्व कप मैचों में दो या उससे अधिक गोल कर चुके हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक है। उनके दो गोलों की बदौलत इस विश्व कप में उनके गोलों की संख्या चार हो गई है, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं।

फ्रांस को पहला गोल 14वें मिनट में मिला। माइकल ओलिस के पास पर एम्बाप्पे ने लगभग 20 गज की दूरी से बाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया।

दूसरा गोल इराकी टीम की बड़ी गलती का नतीजा था। ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी के कारण गेंद डेम्बेले के पास पहुंच गई। डेम्बेले ने गेंद एम्बाप्पे को थमा दी, जिन्होंने आसान मौका नहीं गंवाया।

एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला। मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी। पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए। अब वह 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज़ के बराबर पहुंच गए हैं और रिकॉर्ड धारक लियोनेल मेसी से केवल एक गोल पीछे हैं।

डेम्बेले को उनके टीम-फर्स्ट रवैये का इनाम 12 मिनट बाद मिला। माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया।

फ्रांस का अगला मुकाबला नॉर्वे से होगा। टीम को पता है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, वह नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है। इस बीच, एम्बाप्पे की नजर 2026 विश्व कप के गोल्डन बूट और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड पर बनी रहेगी।

इसके अलावा, वह 103 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह उपलब्धि उनके लंबे समय तक कोच रहे डिडिएर डेसचैम्प्स के नाम दर्ज है। यदि फ्रांस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है और एम्बाप्पे सभी मैच खेलते हैं, तो वह राउंड ऑफ 16 तक इस आंकड़े की बराबरी कर सकते हैं।

--आईएएनएस

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