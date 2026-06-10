फीफा वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3-0 से हराया, चोट से उबरने के बाद मेसी का शानदार प्रदर्शन

अलबामा, 10 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले आखिरी वॉर्म-अप मुकाबले में अर्जेंटीना ने आइसलैंड के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। चोट से उबरने के बाद मैदान पर लौटे लियोनेल मेसी भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने एक गोल किया।
एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए आइसलैंड ने मैच की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ मौके भी बनाए। मिकेल एलर्टसन के पास गोल करने का अच्छा अवसर था, लेकिन वह हाथ आए इस मौके को भुनाने में नाकाम रहे। यह मौका बाद में मैच का अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद अर्जेंटीना ने खेल पर पकड़ बनाई। आठवें मिनट में वैलेंटिन बार्को ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर पहला गोल किया और टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी।
पहले हाफ में अर्जेंटीना ने लगातार आइसलैंड की डिफेंस पर दबाव बनाया, लेकिन और गोल नहीं कर सका। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 रहा। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना के कोच ने कई बड़े बदलाव किए। एलेक्सिस मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडीज और लुटारो मार्टिनेज को सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा गया। इन खिलाड़ियों के आने से टीम का आक्रमण और मजबूत हो गया।
हालांकि, इन बदलावों के बावजूद, डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी अपने मौकों को भुना नहीं पाए, लेकिन टीम के लिए चंद मिनटों बाद चीजें उस समय बदल गईं जब लियोनेल मेसी मैदान पर उतरे। 38 साल के मेसी ने आते ही अपने खेल से प्रभाव छोड़ना शुरू किया। उन्होंने शानदार पास देकर लुटारो मार्टिनेज को पेनल्टी दिलाई। इसके बाद 72वें मिनट में मेसी ने खुद पेनल्टी किक पर गोल किया और अर्जेंटीना की बढ़त को 2-0 कर दिया।
मेस्सी का यह अंतरराष्ट्रीय करियर का 117वां गोल था, जिसने उनकी शानदार फॉर्म को एक बार फिर साबित किया। इसके बाद 86वें मिनट में थियागो अल्माडा ने तीसरा गोल किया। यह गोल मेसी और मार्टिनेज के बेहतरीन टीमवर्क के बाद आया, जिसने आइसलैंड के डिफेंस को पूरी तरह तोड़ दिया।
इस जीत के साथ, अर्जेंटीना इस मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जीत की लय और फिट मेसी के साथ उतरेगा। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान का आगाज 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगा। टीम को ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के साथ रखा गया है।
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