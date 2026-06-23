फीफा वर्ल्ड कप 2026 : मेसी के रिकॉर्ड प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया

डलास, 23 जून (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से सबका दिल जीत लिया। मेसी ने दो गोल दागे और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को ऑस्ट्रिया पर 2-0 की जीत दिलाई। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में भी जगह पक्की कर ली।

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अपने 39वें जन्मदिन से दो दिन पहले मैदान पर उतरे मेसी ने पहले हाफ में पेनाल्टी मिस कर दी थी, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने मैच के 38वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी टाइम में एक और गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।

यह मैच मेसी के लिए कई मायनों में खास रहा। उन्होंने विश्व कप में अपने 17वें और 18वें गोल किए और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम था, जिन्होंने 16 गोल किए थे।

अब विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में मेसी टॉप पर पहुंच गए हैं। उनके बाद क्लोज (16) और ब्राजील के रोनाल्डो (15) का नाम आता है। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के गर्ड मुलर 14-14 गोल के साथ अगले स्थान पर हैं।

मेसी ने न सिर्फ़ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि वे लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए; उनसे पहले फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जाइरज़िन्हो ने ऐसा किया था। यह इस टूर्नामेंट में मेसी का चौथा गोल था।

मैच की शुरुआत में अर्जेंटीना ने आक्रामक खेल दिखाया और कई मौके बनाए। हालांकि, मेसी के पेनाल्टी चूकने के बाद टीम की लय कुछ समय के लिए टूट गई। इसका फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रिया ने खेल पर पकड़ बनाने की कोशिश की। ऑस्ट्रियाई खिलाड़ियों ने लगातार दबाव बनाया और अर्जेंटीना के हमलों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी बढ़त को गोल में नहीं बदल सके।

इसके बाद अर्जेंटीना ने फिर से मैच पर नियंत्रण हासिल कर लिया। मेसी और थियागो अल्माडा के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बेहतरीन मूव तैयार किया, जिसका अंत मेसी ने शानदार गोल के साथ किया। इस गोल ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाने के साथ मेसी को रिकॉर्ड बुक में भी पहुंचा दिया।

हाफ टाइम तक अर्जेंटीना 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ में भी टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा। ऑस्ट्रिया ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना के मजबूत डिफेंस और मेसी की शानदार फॉर्म के सामने उसकी एक न चली।

मैच के आखिरी क्षणों में मेसी ने एक और मौका भुनाया और इंजरी टाइम (90+5 मिनट) में गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने जीत सुनिश्चित कर ली। ग्रुप जे में लगातार दूसरी जीत के बाद अर्जेंटीना ने अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगर दिन के दूसरे मुकाबले में जॉर्डन, अल्जीरिया को हराने में नाकाम रहता है, तो अर्जेंटीना ग्रुप में टॉप भी कर जाएगा।

कुल मिलाकर यह मुकाबला पूरी तरह मेसी के नाम रहा। उन्होंने न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि विश्व कप इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय भी जोड़ दिया।

--आईएएनएस

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