फीफा वर्ल्ड कप 2026: मिकेल मेरिनो के आखिरी समय में गोल से पुर्तगाल का टूटा सपना, क्वार्टर-फाइनल में पहुंचा स्पेन

आर्लिंगटन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। डलास स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। लुइस डे ला फुएंते की टीम अब अपना अगला मुकाबला लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेलेगी।

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पुर्तगाल की इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। मुकाबले से पहले उन्होंने कहा था कि यह उनका आखिरी विश्व कप होगा। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अपने विश्व कप करियर में 27 मैच खेले और 11 गोल किए। इसके अलावा वह छह अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बने।

मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों ने संतुलित अंदाज में की। हालांकि शुरुआती मिनटों में स्पेन अधिक आक्रामक नजर आया। मिकेल ओयारजाबल के शॉट पर डियोगो कोस्टा को तीसरे मिनट में ही शानदार बचाव करना पड़ा। पुर्तगाल ने भी तुरंत जवाब दिया, जब जोआओ कैंसेलो दाईं ओर से आगे बढ़े और उनका शक्तिशाली प्रयास क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया।

कुछ मिनट बाद, ओल्मो ने ओयारजाबल को मौका दिया, लेकिन जब डियोगो कोस्टा आगे आए, तो ओयारजाबल का शॉट बाहर चला गया। उतार-चढ़ाव वाले इस खेल में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक जोरदार शॉट लगाया जिसे उनाई सिमोन पूरी तरह से रोक नहीं पाए।

इसके बाद अगले 15 मिनट काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। स्पेन ने तेजा से पलटवार किया और डियोगो कोस्टा ने लामल और बाएना के शॉट्स पर दो शानदार बचाव किए। फिर पुर्तगाल ने खेल को संतुलित किया और स्पेन को रोके रखा। जोआओ फेलिक्स की मदद से रोनाल्डो ने एक कलात्मक शॉट लगाया, लेकिन उनाई सिमोन ने बचा लिया। यह मुकाबले में पुर्तगाल का सबसे अच्छा वक्त था।

दूसरे हाफ में भी खेल बराबरी का रहा, लेकिन पुर्तगाल ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पेड्रो नेटो के दाईं ओर से किए गए हमलों की वजह से। चोट के कारण नूनो मेंडेस की जगह नेल्सन सेमेडो को मैदान पर उतारा गया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय टीम ने कुछ मुश्किलों के बावजूद स्पेन के हमलों को नाकाम कर दिया।

मुकाबला आगे बढ़ने के साथ रणनीतिक लड़ाई और भी अहम हो गई। लामिन यमल की फ्री-किक पर डियोगो कोस्टा ने शानदार बचाव करते हुए गेंद को कॉर्नर के लिए बाहर भेज दिया। अंतिम 15 मिनट में राफेल लियाओ के मैदान पर आने से पुर्तगाल के आक्रमण में नई ऊर्जा आई। उनकी शानदार चाल के बाद ब्रूनो फर्नांडीस को गोल करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन उनका प्रयास साइड नेटिंग में जाकर लगा।

एक्स्ट्रा टाइम समाप्त होने से कुछ देर पहले स्पेन ने निर्णायक हमला किया। मिकेल मेरिनो ने खाली जगह का फायदा उठाते हुए डियोगो कोस्टा को छकाया और विजयी गोल दाग दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के अंतिम क्षणों में बर्नार्डो सिल्वा के पास हेडर से बराबरी करने का मौका था, लेकिन उनका शॉट पोस्ट के थोड़ा बाहर चला गया। इस तरह से यह रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।

--आईएएनएस

एसडी/एएस