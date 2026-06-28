एवीसी मेन्स कप: भारत ने बहरीन को हराकर पहली बार जीता कांस्य पदक

अहमदाबाद, 28 जून (आईएएनएस)। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में एवीसी मेन्स कप में अपना पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। टीम ने कांस्य पदक के प्ले-ऑफ में मौजूदा चैंपियन बहरीन को 3-1 (25-23, 23-25, 25-21, 25-17) से हराया।

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इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत का यादगार कैंपेन समाप्त हुआ। उन्होंने इंडोनेशिया से सेमी-फाइनल में मिली करीबी हार की निराशा से वापसी करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम पर जगह बनाई।

एक दिन पहले, भारत एक ऐतिहासिक फाइनल में पहुंचने से चूक गया था। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। रोमांचक मैच में भारत को 2-3 (25-15, 24-26, 20-25, 25-19, 13-15) से हार का सामना करना पड़ा था।

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में शानदार शुरुआत की थी। टीम ने शुरुआती सेट में 25-15 से अग्रेसिव सर्विंग, सॉलिड ब्लॉकिंग और तेज अटैक से दबदबा बनाया।

दूसरे सेट में, मोमेंटम बदल गया इंडोनेशिया ने 26-24 से कड़ा मुकाबला जीतकर मैच बराबर कर दिया। फिर उन्होंने बेहतर सर्विंग और डिफेंस के साथ तीसरा सेट 25-20 से जीत लिया। बाहर होने का सामना करते हुए, इंडिया ने चुनौती का सामना किया। उनकी ब्लॉकिंग बेहतर हुई, उनके अटैक ने अपनी रिदम पकड़ ली, और मेजबान टीम ने चौथा सेट नियंत्रित करके 25-19 से जीत लिया, जिससे पांचवां सेट एक ड्रामाटिक सेट बन गया।

निर्णायक सेट में दोनों टीमों ने पूरे समय पॉइंट्स लिए। इंडिया ने इंडोनेशिया की रैली का मुकाबला किया। हालांकि, मेहमान ने आखिरी पलों में अपना आपा नहीं खोया और 15-13 से जीत हासिल करके फाइनल में पहुंच गए।

हालांकि, हार का मतलब था कि इंडिया चैंपियनशिप के लिए मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन टीम ने निराशा को अपने कैंपेन पर हावी नहीं होने दिया। गत चैंपियन बहरीन के खिलाफ कांस्य पदक प्ले-ऑफ में, भारत ने 3-1 से जीत हासिल की। एवीसी मेन्स कप में भारत को पहला पदक मिला। यह पदक भारतीय वॉलीबॉल के लिए बेहद जरूरी है। पूरे टूर्नामेंट में, भारत ने ऊंची रैंक वाली टीमों को हराया, बेहतर रणनीति और अनुशासन दिखाया, और साबित किया कि वे एशिया की श्रेष्ठ टीमों से मुकाबला कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके