एशियन पैरा गेम्स 2026: रिले टॉर्च और मेडल का अनावरण, 100 दिन का काउंटडाउन शुरू

नागोया, 16 जुलाई (आईएएनएस)। आइची-नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स के काउंटडाउन ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। आयोजन समिति (एआईएनएजीओसी) ने खेलों के आधिकारिक '100 डेज टू गो' समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में एशिया के सबसे बड़े पैरा स्पोर्ट्स इवेंट से पहले गेम्स टॉर्च, मेडल, टॉर्च रिले यूनिफॉर्म और यादगार तोहफों का अनावरण किया गया।

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इस जश्न में सरकारी प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी, पैरालंपिक मूवमेंट के सदस्य और आम लोग शामिल हुए। इससे आइची और नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले खेलों के लिए बढ़ते उत्साह का पता चला।

अध्यक्ष माजिद राशिद की अगुवाई में एशियन पैरालंपिक कमेटी (एपीसी) के प्रतिनिधिमंडल ने एआईएनएजीओसी, आइची प्रान्त, नागोया शहर और अन्य अहम स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों के साथ इस समारोह में हिस्सा लिया।

इस इवेंट में खेलों की तैयारियों के आखिरी चरण पर प्रकाश डाला गया। इन खेलों में 45 नेशनल पैरालंपिक कमेटियों के लगभग 3,000 एथलीट 18 पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे।

खेलों के स्लोगन 'इमैजिन वन हार्ट' से प्रेरित होकर, हाल ही में अनावरण किए गए मेडल अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों के खेल के जरिए एक साथ आने का प्रतीक हैं। साथ ही, ये मेडल पोडियम तक पहुंचने के सफर में एथलीट्स के समर्पण और दृढ़ता को भी सम्मान देते हैं।

टॉर्च रिले यूनिफॉर्म एकता, जुड़ाव और उम्मीद की इसी भावना को दर्शाती है। यह एथलीट्स, वॉलंटियर्स, अधिकारियों और दर्शकों के खेलों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने का प्रतीक है। मेडल विजेताओं को आधिकारिक मैस्कॉट 'उजुमिन' वाले यादगार तोहफे भी मिलेंगे, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज एडिशन में होंगे।

सभा को संबोधित करते हुए एपीसी अध्यक्ष माजिद राशिद ने कहा, "हम अब एशिया के सबसे बड़े पैरा-स्पोर्ट्स इवेंट से सिर्फ 100 दिन दूर हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब शो शुरू होने का समय आ गया है।"

राशिद ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के बाद ये खेल जापान का पहला बड़ा मल्टी-स्पोर्ट इवेंट होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनका असर खेल की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा होगा। उन्होंने कहा, "इन खेलों की असली विरासत सिर्फ मेडल या रिकॉर्ड से नहीं मापी जाएगी। यह उस मजबूत और सभी को साथ लेकर चलने वाले समाज में दिखेगी जिसे बनाने में ये खेल मदद करेंगे—एक ऐसा समाज जहां सभी लोगों का बराबर सम्मान हो, उनके अनोखे हुनर ​​की तारीफ हो और उन्हें सफल होने के हर मौके मिलें। हमें उम्मीद है कि आइची-नागोया 2026 न सिर्फ जापान के लिए, बल्कि पूरे एशिया के लिए ऐसी ही विरासत छोड़ेगा।"

राशेड ने अपनी बात खत्म करते हुए एआईएनएजीओसी, आइची प्रान्त और नागोया शहर की सरकारों, वॉलंटियर्स, पार्टनर्स और सभी स्टेकहोल्डर्स का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन खेलों को सफल बनाने के लिए लगातार अपना योगदान दिया है।

मुकाबले शुरू होने में 100 दिन से भी कम समय बचा है और तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। आयोजकों का लक्ष्य ऐसे खेल आयोजित करना है जो बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करें और साथ ही पूरे एशिया में सुलभता, सभी को साथ लेकर चलने और एकता के मूल्यों को मजबूत करें।

--आईएएनएस

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