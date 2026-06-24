एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन, जापान बना विजेता

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। भारत मंडपम में 26वीं एशियन सीनियर फेंसिंग (तलवारबाजी) चैंपियनशिप का समापन बुधवार को हो गया। छह दिन तक चली यह देश में इस खेल की पहली महाद्वीपीय-स्तर की प्रतियोगिता थी। चैंपियनशिप का समापन भव्य तरीके से किया गया। इस चैंपियनशिप ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख एक विश्व स्तरीय खेल प्रबंधन वाले देश के रूप में की।

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'वन ड्रीम, वन ब्लेड, वन प्राइड' के लक्ष्य के साथ आयोजित इस चैंपियनशिप में 34 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा विश्व-स्तरीय एथलीटों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट इसलिए भी अहम था क्योंकि हिस्सा ले रहे एथलीट और टीमें लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए अपना लंबा रोडमैप बना रहे थे।

प्रतियोगिता में जापान ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते और पहले स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया 10 पदकों के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 5 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

भारत के लिए यह टूर्नामेंट एक शानदार प्रशासनिक सफलता और एक तकनीकी छलांग थी। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) की अगुवाई में हुए इस इवेंट में स्थानीय एथलीटों को अच्छा अवसर मिला। भारत की प्राची लोहान (विमेंस एपी) और सचिन (मेन्स फॉयल) के टॉप-25 में रहने के साथ-साथ टोक्यो ओलंपियन सी.ए. भवानी देवी और उभरती स्टार तनिक्षा खत्री ने शानदार प्रदर्शन किया।

मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और देश में फेंसिंग संरचना की प्रेरक वृद्धि पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, "फेंसिंग एक बहुत ही रणनीतिक खेल है, जिसमें कई ओलंपिक पदक जीतने का मौका है। यह भारत को वैश्विक स्तर पर शानदार अवसर देता है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि यह हमारे युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है। मैं इसे और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने और सभी जरूरी मदद देने का अपना पक्का वादा दोहराता हूं। यह देखना वाकई हिम्मत देने वाला है कि 30 से ज्यादा देश और 400 से ज्यादा फेंसर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत गर्व से नई दिल्ली में इस शानदार एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। सभी पदक जीतने वालों को मेरी दिल से बधाई।"

वैश्विक गवर्निंग बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन (एफआईई) की कार्यकारी समिति के सदस्य एंथनी जेआर. डोनाल्ड ने आयोजन और भारत की मेहमाननवाजी की तारीफ की।

उन्होंने कहा, "इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन की ओर से, मैं फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नई दिल्ली के लोगों का उनकी गर्मजोशी से की गई मेहमाननवाजी और बेहतरीन आयोजन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह चैंपियनशिप सच में यादगार बन गई। पूरे एशिया के एथलीटों ने जबरदस्त स्किल और पक्का इरादा दिखाया है, जो फेंसिंग के मुख्य मूल्यों: सम्मान, निष्पक्षता और एकता को खूबसूरती से दिखाता है। जैसे-जैसे लॉस एंजिल्स की ओर फेंसिंग बढ़ रही है, मैं सभी देशों के फेंसर्स को अगले साल अबू धाबी में होने वाली चैंपियनशिप में इस जबरदस्त जोश को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। फेंसिंग का जोश हम सभी को प्रेरित करता रहे।"

फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव जनरल राजीव मेहता ने इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं इस चैंपियनशिप को इतनी बड़ी सफलता दिलाने के लिए एफआई, एफसीए और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी 27 देशों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम यहां नई दिल्ली में अपने खास मेहमानों और एथलीटों की सफल मेजबानी करके बहुत खुश हैं। भारतीय फेंसिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि किरेन रिजिजू को उनके लगातार हौसला बढ़ाने और प्रतिबद्धता के लिए दिल से शुक्रिया देता हूं। युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ ही हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के भी शुक्रगुजार हैं। हम सबकी मिलकर की गई कोशिशों ने एक यादगार टूर्नामेंट का रास्ता बनाया है।"

--आईएएनएस

पीएके