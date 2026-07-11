एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप: भारत के लिए अंडर-19 पुरुष वर्ग में छह मेडल पक्के

जकार्ता, 11 जुलाई (आईएएनएस)। एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शनिवार को 6 भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिससे अंडर-19 पुरुष वर्ग में भारत के लिए छह मेडल पक्के हो गए।

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इंडोनेशिया के जकार्ता में जारी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कई वेट कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया। आदित्य (55 किलोग्राम), सिकंदर (60 किलोग्राम), मौसम सुहाग (65 किलोग्राम), देवेंद्र चौधरी (75 किलोग्राम), सागर (85 किलोग्राम) और शुभम राजपूत (90 किलोग्राम) सभी ने सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए देश के लिए मेडल पक्के किए।

आदित्य ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में फिलीपींस के बारुइस एफ्रेम जॉन को 5:0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर भारत के लिए जीत का सिलसिला शुरू किया। सिकंदर ने भी 60 किलोग्राम कैटेगरी में ताजिकिस्तान के शरीफखोन नुरालिव को 4:1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। मौसम सुहाग ने भी 65 किलोग्राम कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए भारत की मेडल टैली में एक और मेडल पक्का किया।

हैवीवेट कैटेगरी में, देवेंद्र चौधरी ने 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के बॉक्सर मुहम्मद रेहान अथाल्लाह पर दबदबा बनाते हुए 5:0 से शानदार जीत हासिल की।

सागर ने 85 किलोग्राम कैटेगरी में दिन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और इंडोनेशिया के इरनंदा फिरमंदा के विरुद्ध दूसरे राउंड में रेफरी-स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) के जरिए जीत हासिल की। ​​शुभम राजपूत ने भी 90 किलोग्राम कैटेगरी में ऐसा ही दबदबा दिखाया और इंडोनेशिया के नौवल के खिलाफ पहले राउंड में आरएससी से जीत दर्ज की।

भारत को कुछ कड़े मुकाबलों में निराशा भी हाथ लगी। अंबेडकर मेईतेई लैरेनलाकप (50 किलोग्राम) जापान के कोटारो निशिजाकी से 3:2 के स्प्लिट-डिसीजन से हारने के बाद बहुत कम अंतर से सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गए। लोकेश (80 किग्रा) कजाकिस्तान के तैमूर तैबेकोव से 3:1 से हार गए, जबकि लोवेन गुलिया (90 किग्रा+) दूसरे राउंड में कजाकिस्तान के व्लादिस्लाव समोजोनोव से आरएससी के कारण हार गए।

अंडर-19 पुरुष वर्ग में छह सेमीफाइनलिस्ट के साथ, भारत ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में पहले ही छह मेडल पक्के कर लिए हैं, जो एज-ग्रुप बॉक्सिंग में देश की बढ़ती मजबूती को दिखाता है। जकार्ता में 5 से 16 जुलाई तक चल रही एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आने वाले दिनों में सेमीफाइनल मुकाबले होंगे।

--आईएएनएस

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