एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप: भारत के शिवाजी परशुराम ने रजत पदक जीता

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के लंबी दूरी के धावक शिवाजी परशुराम ने शनिवार को चीन के ओर्डोस में एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले संस्करण के आखिरी दिन पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। डिस्कस थ्रोअर प्रिया और लो हर्डलर श्रावणी सचिन सांगले ने भी शनिवार को कांस्य पदक जीते।

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एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की जानकारी के मुताबिक, शनिवार का 10,000 मीटर का रजत पदक परशुराम का दूसरा एशियन अंडर-23 पदक था।

इससे पहले, उन्होंने पहले दिन 5,000 मीटर का रजत पदक जीता था। परशुराम ने शनिवार को पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश की, लेकिन आखिर में 29:33.54 के समय के साथ रजत पदक जीता, जो उनका निजी श्रेष्ठ प्रदर्शन है।

जापान के योशीहिरो कुसुओका ने 29:29.34 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन के जिन्झी जियांग ने 29:42.54 के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

25-लैप की मुश्किल रेस में दूसरे भारतीय शैलेश कुशवाहा 30:46.78 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे।

डिस्कस थ्रोअर प्रिया ने अपनी तीसरी कोशिश में 50.44 मीटर का थ्रो करके कांस्य पदक जीता। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में चीन ने 1-2 स्थान हासिल किया, जिसमें झिचाओ जियांग ने 58.63 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। हमवतन जिंगरू हुआंग ने 55.33 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता।

भारत की श्रावणी सचिन सांगले ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में दिन का दूसरा कांस्य पदक जीता। उन्होंने 58.09 सेकंड का समय निकाला। ताइपे की सिन जू चुंग ने 57.41 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक उज्बेकिस्तान की नूरखोन ओचिलोवा को मिला, जिन्होंने 57.99 सेकंड का समय निकाला।

महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में, श्रेया राजेश चौथे (13.49 सेकंड) और सबिता टोप्पो छठे (13.73 सेकंड) स्थान पर रहीं। भारत के लंबी कूद एथलीट मोहम्मद अत्ता साजिद 7.72 मीटर की छलांग के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

अनुप्रिया वीएस भी पदक से चूक गईं, महिलाओं की शॉट पुट में 14.97 मीटर की दूरी के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

भारत के आस्तिक प्रधान पुरुषों की 400 मीटर में 46.33 सेकंड के समय के साथ पांचवें और सेतु मिश्रा सातवें स्थान पर रहे। उन्होंने 47.26 सेकंड का समय निकाला।

--आईएएनएस

पीएके