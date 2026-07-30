एसए20: जोबर्ग सुपर किंग्स ने एल्बी मोर्कल को हेड कोच बनाया

जोहान्सबर्ग, 30 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एल्बी मोर्कल को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका द्वारा संचालित एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने अपना हेड कोच बनाया है। जोबर्ग सुपर किंग्स आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से जुड़ी फ्रेंचाइजी है।

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स्टीफन फ्लेमिंग द्वारा सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी से इस्तीफा देने और इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच बनने के बाद एल्बी मोर्कल को जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपना हेड कोच बनाया है।

मोर्कल ने गुरुवार को फ्रेंचाइजी के एक बयान में कहा, "जोबर्ग सुपर किंग्स का हेड कोच बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। एक खिलाड़ी के तौर पर सुपर किंग्स की जर्सी पहनने से लेकर अब हेड कोच के तौर पर इसकी एक फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का सफर बहुत खास है। मैं उस मजबूत नींव को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं जो हमने मिलकर बनाई है और इस ग्रुप को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करूंगा।"

जोबर्ग सुपर किंग्स की मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, "एल्बी मोर्कल इतने सालों से हमारे कोचिंग ग्रुप के एक बहुत कीमती सदस्य रहे हैं। वह समझते हैं कि सुपर किंग्स किस लिए खड़ा है। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं, और खिलाड़ियों के विकास में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है। हम उन्हें यह नया रोल निभाते हुए और टीम को अगले अध्याय में ले जाते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं।"

जोबर्ग सुपर किंग्स के निदेशक केएस विश्वनाथन ने कहा, "एल्बी मोर्कल हमारे कल्चर को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने इसे एक खिलाड़ी और एक कोच दोनों के तौर पर अनुभव किया है। उनकी लीडरशिप और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लैंडस्केप की समझ हमें आगे बढ़ने में बहुत आत्मविश्वास देती है।"

एसए20 का पांचवां संस्करण 17 जनवरी, 2027 को शुरू होने वाला है। जोबर्ग सुपर किंग्स 18 जनवरी को अपना कैंपेन शुरू करेगा।

जोबर्ग सुपर किंग्स पिछले 4 सीजन में एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंची है। मोर्कल का पहला लक्ष्य टीम को फाइनल तक ले जाना होगा।

एल्बी मोर्कल का दक्षिण अफ्रीका के लिए करियर 2004 से 2015 तक रहा। इस दौरान उन्होंने 1 टेस्ट, 58 वनडे और 50 टी20 मैच खेले। उनके पास बतौर खिलाड़ी आईपीएल सहित अन्य बड़ी लीगों का अनुभव है।

--आईएएनएस

पीएके