एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट: सेंथिलकुमार की जीत के साथ शुरुआत, सेमवाल और शमीना बाहर

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट में बुधवार को टॉप सीड वेलवन सेंथिलकुमार ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि ओम सेमवाल को हार का सामना करना पड़ा।

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मुंबई स्थित जुहू विले पार्ले जिमखाना क्लब में जारी 15,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में सेंथिलकुमार ने बिना किसी खास परेशानी के अयान वजीरल्ली को 11-4, 11-9, 11-6 से शिकस्त दी। चौथी सीड हाफेज और 7वीं सीड एंडो भी सीधे गेम में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

मंगलवार को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में तीसरी सीड को हराने वाले सेमवाल, मिस्र के 8वीं सीड जियाद इब्राहिम के खिलाफ भी एक और उलटफेर भरी जीत की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि, 22 वर्षीय खिलाड़ी अंतिम चरणों में थोड़े लड़खड़ा गए और एक कड़े फैसले वाले गेम में हार गए। इब्राहिम ने 11-9, 11-13, 11-8, 8-11, 11-9 से जीत हासिल की।

शमीना रियाज भी महिलाओं के क्वार्टर फाइनल में लड़खड़ा गईं और जापान की 6वीं सीड अकारी मिडोरिकावा से चार गेम में हार गईं। 1-1 के रिकॉर्ड के साथ मैच में उतरीं जापानी खिलाड़ी ने 12-10, 11-8, 5-11, 11-2 से जीत हासिल की।

इससे पहले, मंगलवार को टूर्नामेंट के रोमांचक दिन शमीना रियाज और ओम सेमवाल ने बड़े उलटफेर किए थे। जहां शमीना ने साउथ अफ्रीका की टॉप सीड हेले वार्ड को चार गेम में हराया, वहीं सेमवाल ने जबरदस्त अनुशासन, सहनशक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए ब्राजील के तीसरी सीड डिएगो गोब्बी को पांच गेम में मात दी।

भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों में, तीसरी सीड तन्वी खन्ना ने पूजा आरती रघु को 3-0 से मात दी, जबकि 5वीं सीड सूरज कुमार चंद सोमवार रात मिस्र के जियाद इब्राहिम से तीन गेम में हार गए।

परिणाम:

पुरुष एकल (दूसरा दौर) के परिणाम:

शीर्ष वरीयता प्राप्त वेलावन सेंथिलकुमार ने अयान वजीरल्ली को 3-0 (11-4, 11-9, 11-6) से हराया।

चौथी वरीयता प्राप्त ए. हाफेज ने ए. देवान को 3-0 (12-10, 11-3, 11-9) से मात दी।

सातवीं वरीयता प्राप्त टी. एंडो (जापान) ने आर. बैथा को 3-0 (11-9, 11-8, 11-5) से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल के परिणाम:

एम. स्याफिक कमाल (मलेशिया) ने एस. एल्टोरगमैन (मिस्र) को 3-1 (11-7, 6-11, 11-5, 11-8) से मात दी।

आठवीं वरीयता प्राप्त इब्राहिम ने ओम सेमवाल को 3-2 (11-5, 11-13, 11-8, 8-11, 11-9) से हराया।

महिला एकल (दूसरा दौर) के परिणाम:

चौथी वरीयता प्राप्त एन. खफागी ने एस. वत्स को 3-1 (7-11, 11-4, 11-5, 11-7) से मात दी।

पांचवीं वरीयता प्राप्त एम. फाथी ने ए. दुबे को 3-0 (12-10, 11-4, 11-6) से शिकस्त दी।

सातवीं वरीयता प्राप्त आर. सुगीमोटो ने यू. त्रिपाठी को 3-0 (11-5, 11-8, 11-6) से हराया।

दूसरी वरीयता प्राप्त एफ. वालिद ने एन. दुबे को 3-0 (12-10, 11-8, 11-7) से पराजित किया।

महिला एकल (क्वार्टर फाइनल) का परिणाम:

छठी वरीयता प्राप्त ए. मिडोरिकावा ने एस. रियाज को 3-1 (12-10, 11-8, 5-11, 11-2) से हराया।

--आईएएनएस

आरएसजी