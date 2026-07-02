एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर स्क्वैश: तन्वी, सेंथिलकुमार खिताब की राह पर

मुंबई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। पुरुषों में टॉप सीड भारतीय खिलाड़ी वी. सेंथिलकुमार और महिलाओं में तीसरी सीड तन्वी खन्ना ने गुरुवार को मुंबई में जुहू विले पार्ले जिमखाना क्लब द्वारा आयोजित किए जा रहे यूएसडी 15,000 एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट में अपने क्वार्टर फाइनल में अलग-अलग अंदाज में जीत हासिल की।

Read More

सेंथिलकुमार ने खराब शुरुआत से उबरते हुए मिस्र के चौथे सीड अब्दुल्ला हफीज को सीधे गेम में 15-13, 11-4, 11-3 से हराया, वहीं तन्वी ने जापान की 8वीं सीड जो फू को 11-6, 11-7, 8-11, 11-6 से हराया।

फाइनल में जगह बनाने के लिए सेंथिलकुमार का मुकाबला मिस्र के दूसरे सीड यासिन शोहदी से होगा, जबकि तन्वी का मुकाबला जापान की छठे सीड अकारी मिडोरिकावा से होगा। शोहदी ने जापान के सातवें सीड तोमोताका एंडो को 11-8, 11-8-11-4 से आसानी से हराया, मिडोरिकावा ने बुधवार देर रात शमीना रियाज को चार गेम में हराया।

पुरुषों के दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया के स्याफिक कमाल का मुकाबला मिस्र के आठवें सीड जियाद इब्राहिम से होगा, जबकि महिलाओं का दूसरा सेमीफाइनल पूरी तरह से मिस्र के खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें दूसरे सीड फरीदा वालिद का मुकाबला चौथे सीड नूर खफागी से होगा।

इससे पहले, सेंथिलकुमार ने अपने कैंपेन की जीत से शुरुआत की, जबकि ओम सेमवाल ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आखिर में हार गए। यह यूएसडी 15,000 एचसीएल-एसआरएफआई पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट था, जिसे जुहू विले पार्ले जिमखाना क्लब ने बुधवार को अपने एयर-कंडीशन्ड कोर्ट पर आयोजित किया था।

सेंथिलकुमार को अयान वजीरल्ली को 11-4, 11-9, 11-6 से हराने में ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। चौथी सीड ए हफीज और 7वीं सीड एंडो भी सीधे गेम जीतकर क्वार्टर-फाइनल में पहुंच गए।

सेमवाल, जिन्होंने पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में तीसरी सीड को हराया था, मिस्र के 8वीं सीड जियाद इब्राहिम पर एक और उलटफेर भरी जीत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सेमवाल को इब्राहिम से 11-9, 11-13, 11-8, 8-11, 11-9 से हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

पीएके