एनआरएआई का नेशनल शूटिंग कैंप शुरू, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारी में जुटे शूटर्स

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने अपना खास नेशनल शूटिंग कैंप शुरू कर दिया है। इस कैंप में देश के 35 टॉप राइफल, पिस्टल और शॉटगन एथलीट शामिल हैं, जो हांग्जो (चीन) में होने वाले 'आईएसएसएफ वर्ल्ड कप' और 'आइची-नागोया एशियन गेम्स' की तैयारी में जुटे हैं। शनिवार से शुरू हुआ यह ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग-अलग चरणों में 20 जुलाई तक चलेगा, जिसका मकसद साल के दो सबसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स से पहले भारत के टॉप शूटर्स की स्किल्स को निखारना है।

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इस कैंप में भारत के कई कामयाब शूटर्स शामिल हैं, जिनमें ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, वर्ल्ड चैंपियन रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और इलावेनिल वलारिवन के साथ-साथ ईशा सिंह और ट्रैप शूटर भवनीश मेंदिरत्ता भी हैं।

तैयारियों की देखरेख के लिए, एनआरएआई ने अंतरराष्ट्रीय और भारतीय विशेषज्ञों की एक अनुभवी कोचिंग टीम बनाई है। ओलंपिक चैंपियन पीटर विल्सन ट्रैप स्क्वाड की देखरेख करेंगे, जबकि थॉमस फार्निक, जेलेना अरुनोविच और रिकार्डो फिलिपेली क्रमशः राइफल, पिस्टल और स्कीट इवेंट्स का जिम्मा संभालेंगे। विदेशी स्पेशलिस्ट अनुभवी भारतीय कोचिंग ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे।

इस ग्रुप में कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट समरेश जंग और ट्रैप के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच और पूर्व ओलंपियन अनवर सुल्तान शामिल हैं। सपोर्ट स्टाफ में हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर पियरे ब्यूचैम्प और हाई-परफॉर्मेंस मैनेजर रौनक पंडित भी हैं। साथ ही, 11 सदस्यों वाली स्पोर्ट्स साइंस टीम भी है जो एथलीट की कंडीशनिंग, रिकवरी, चोट से बचाव और मानसिक तैयारी पर ध्यान देगी।

एनआरएआई ने नेशनल शूटिंग रेंज का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग इवेंट्स के हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है। स्कीट टीम 9 जुलाई से अपनी खास ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है। राइफल और पिस्टल स्क्वाड 12 से 17 जुलाई तक ट्रेनिंग करेंगे, जबकि ट्रैप टीम 14 से 20 जुलाई के बीच तैयारी करेगी।

कैंप में तीनों इवेंट्स के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और उभरते हुए टैलेंट शामिल हैं। राइफल और पिस्टल स्क्वाड में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लों, शाहू तुषार माने, नीरज कुमार, केदारलिंग बालकृष्ण उचागनवे, सोनम उत्तम मस्कर, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन, सुरुचि और राही सरनोबत जैसे शूटर्स शामिल हैं।

ट्रैप टीम में उदयवीर सिंह जयजी, विवान कपूर, प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी शामिल हैं, जबकि स्कीट स्क्वाड में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन, अभय सिंह सेखों, गनेमत सेखों, दर्शना राठौड़ और यशस्वी राठौड़ शामिल हैं।

--आईएएनएस

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