एमपीएल से राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़े टूर्नामेंट का रास्ता निकलता है: आवेश खान

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज इस लीग में चंबल घड़ियाल टीम का हिस्सा हैं, जिसका प्रदर्शन सीजन में अच्छा रहा है और टीम टेबल टॉपर है। आवेश खान ने कहा है कि क्रिकेट में सफलता सिर्फ प्रतिभा से तय नहीं होती।

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आईएएनएस से खास बातचीत में आवेश खान ने कहा है कि खिलाड़ियों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी लगातार बेहतर होने की क्षमता है। प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर हर बार आप खुद को कैसे बेहतर करते हैं, ये ज्यादा अहम है। प्रतिभा सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है। सफलता खेल के हर पहलू पर लगातार काम करने से मिलती है। आपको फिटनेस, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, मानसिकता, स्किल्स पर लगातार काम करना होगा।

आवेश ने कहा, "मैं यह संदेश अपने आस-पास के युवा क्रिकेटरों के साथ नियमित रूप से साझा करता हूं। खासकर, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (एमपीएल) जैसे टूर्नामेंट में, जहां कई उभरते हुए खिलाड़ी आईपीएल स्काउट्स और राज्य के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने की उम्मीद कर रहे होते हैं। अपनी टीम के सदस्यों को मैं यह भी बताता हूं कि प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और गलतियों से कैसे सीखते हैं, यह बहुत जरूरी है।"

उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या अपनी कमियों को दूर किए बिना सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा करना है। उन्हें अपनी प्रतिभा को परिणाम में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।

आवेश ने कहा कि एमपीएल उन क्रिकेटरों के लिए एक जरूरी मंच है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। एमपीएल में खेलना अच्छा लगता है। इसमें 10 टीमें हैं और कोई भी टीम कमजोर नहीं लगती। सभी टीमें बहुत अच्छी हैं। यह लगभग मिनी आईपीएल जैसा लगता है। लीग का प्रतियोगी होना खिलाड़ियों को आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद कर रहा है। हम इंदौर में अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। हम अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं। इसलिए, हमेशा बहुत उत्साह रहता है।

उन्होंने कहा कि एमपीएल मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। यह टूर्नामेंट उन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है जो आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी में जगह बनाना चाहते हैं।

अपनी टीम चंबल घड़ियाल की सफलता का श्रेय आवेश ने टीम के सभी खिलाड़ियों को दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे अहम यह है कि हर मैच में हमारे पास अलग-अलग मैच विनर होते हैं। हम किसी एक पर निर्भर नहीं हैं। हम एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं।

आवेश चाहते हैं कि लीग स्टेज में मिली सफलता का दबाव आगे मैचों में चंबल घड़ियाल के खिलाड़ियों पर न मिले। उन्होंने कहा है कि सेमीफाइनल को हम सिर्फ एक मैच की तरह देखने की कोशिश करेंगे। हम आपस में इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैच में थोड़ा दबाव जरूर होता है, लेकिन हमारी टीम ने इसे अबतक अच्छी तरह संभाला है।

चंबल घड़ियाल की महिला टीम इस सीजन में पहले ही एमपीएल का खिताब जीत चुकी है। आवेश ने कहा कि पुरुष टीम उस उपलब्धि की बराबरी करने का बोझ नहीं उठा रही है। हमारा मकसद अच्छा क्रिकेट खेलना है। हम जीतने की कोशिश करेंगे। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हम कभी भी खुद पर यह दबाव नहीं डालेंगे कि हमें जीतना है क्योंकि महिला टीम जीती है। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके